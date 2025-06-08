Kurban Bayramında Sağlıklı Beslenme İpuçları

Kurban Bayramında Sağlıklı Beslenme İpuçları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nda artan et ve tatlı tüketiminin sağlık risklerine yol açabileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Ceren Kaplan, dengeli beslenme ve sağlıklı seçimler yapma konusunda önerilerde bulundu.

KURBAN Bayramı'nda artan et ve tatlı tüketimi, kalp, diyabet ve böbrek hastaları ile yaşlılar için sağlık riskleri oluşturduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Ceren Kaplan, bayram keyfini çıkarırken sağlığı korumanın püf noktalarını anlattı.

Bayramlar, ailelerin bir araya geldiği, bol lezzetli sofraların kurulduğu özel zamanlardır. Ancak Kurban Bayramı, özellikle kırmızı et ve tatlı tüketiminde belirgin bir artışa yol açarken, kalp hastaları, diyabetliler, böbrek rahatsızlığı olanlar ve yaşlılar gibi hassas gruplar için bazı sağlık riskleri taşıyor. Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Ceren Kaplan, bayram boyunca dengeli beslenmenin yollarını paylaştı. Kaplan, bilinçli seçimlerle bayramın tadını çıkarmanın mümkün olduğunu vurguladı.

'KIRMIZI ETİ ÖĞLE ÖĞÜNÜNDE TÜKETİN'

Bayramda et tüketiminin artmasının doğal olduğunu ancak bunu dengelemek gerektiğini belirten Kaplan, "Kurban Bayramı'nda kırmızı et tüketimi sağlıklı bireyler için bile ciddi bir yük oluşturabilir. Güne hafif bir kahvaltıyla başlamak en doğrusu. Kahvaltıda mutlaka 4 yapraklı besin modelini uygulamayı öneriyoruz. Bu modelde süt grubundan olan peynir, et grubundan olan yumurta, sebze meyve ve tahıl grubu yer almalı. Bayram kahvaltılarında börek, dolma ve sarma gibi karbonhidratlı yiyecekler çok yer alıyor. Bu gibi yiyecekleri tüketiyorsak, ekmekten veya günün diğer tahıllarından feragat etmemiz gerekiyor" dedi.

'SALATA ETİN SİNDİRİMİNİ KOLAYLAŞTIRIR'

Etin sindirimi zor bir besin grubu olduğunu hatırlatan Kaplan, "Kırmızı eti özellikle öğle öğününde tüketmek daha doğru olur. Akşam saatlerinde ağır et yemekleri mideyi zorlayabilir ve uyku düzenini de etkileyebilir. Etin yanında bol miktarda salata tüketmek sindirim sistemine destek olur. Lif içeriği sayesinde hem mideyi rahatlatır hem de doyuruculuğu artırır" diye konuştu.

'TATLIYI SINIRLANDIRIN, ŞERBETLİDEN KAÇININ'

Bayramlarda tatlı tüketiminin de artığını belirten Kaplan, "Her ne kadar misafirliklerde tatlı ikramı geleneksel bir alışkanlık olsa da şerbetli ve ağır tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlılar tercih edilmeli" dedi. Danışanlarına, eğer baklava gibi şerbetli tatlı yiyeceklerse günde 2 dilimi geçmemelerini, sütlü tatlı tüketiminde ise 2 kaseye kadar çıkabileceklerini söyledi.

'GÜNDE EN AZ 2,5 LİTRE SU İÇİN'

Çay, kahve ve gazlı içecek tüketiminin de bayramda ciddi şekilde arttığını belirten Kaplan, su içmenin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Bayramda çay ve kahve tüketimi kaçınılmaz. Ancak mümkün olduğunca açık ve limonlu çay tercih edilmeli. Gazlı, şekerli içecekler ise günde bir bardaktan fazla olmamalı. Bu tarz içeceklerin etkilerini vücuttan atabilmek ve sindirimi desteklemek için günlük 2,5 - 3 litre arası su içmek şart."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi

Bayramda şehrin en büyük AVM'sine gidenler kabusu yaşadı
Sivas'ta kene 2 can daha aldı

Sessiz tehlike 2 can daha aldı! Kentte kayıp sayısı 6'ya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Afganistan'da Taliban'dan dikkat çeken karar! Herkesi affettiler

Afganistan'da Taliban'dan dikkat çeken karar! Herkesi affettiler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Arda Güler'le ilgili transfer iddiası İspanya'yı salladı

Arda hakkında İspanya'yı sallayan iddia
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran 'çay' şakası

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran çay şakası
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

Pitbullun saldırısına uğrayan çocuğun kabusu bitmek bilmedi
Bu böceği öldürmenin cezası 560 bin TL

Bu böceği öldüren servet ödeyecek
Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna esir takasını erteledi

İstanbul zirvesinin en büyük kazanımı yok oldu
Fransa'da iki futbolcuya 'LGBT' cezası

Dünyaca ünlü futbolculara "LGBT" cezası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.