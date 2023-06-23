Kurban Bayramı süresince 3 bin 287 ambulans ve 19 bin 83 sağlık personeli görev yapacak
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Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili sürecince ülke genelinde acil sağlık hizmetlerinin devamlılığı için her gün 3 bin 287 ambulans ve 19 bin 83 acil sağlık hizmeti personeli, 171 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı ve 855 UMKE personelinin görev yapacağını duyurdu. Ankara Karayolları 35.inci Şube Şefliği de bayramda trafiğin yoğunlaştığı bölgelerden biri olan Yazıçayır Kulu yolunda, 14 sağlık personeli, bir helikopter ambulans 1 UMKE aracı, 1 acil yardım ambulansı ve 2 motorize ambulansı müdahale için hazırladı.
ANKARA Karayolları 35'inci Şube Şefliği Kurban Bayramı nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerden Kulu yolunda; 14 sağlık personeli, bir helikopter ambulans,1 UMKE aracı, 1 acil yardım ambulansı ve 2 motorize ambulansı müdahale için hazırladı. Motorlu ambulanslar Ankara'da 4 noktada konuşlandırılacak.
Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili sürecince ülke genelinde acil sağlık hizmetlerinin devamlılığı için her gün 3 bin 287 ambulans ve 19 bin 83 acil sağlık hizmeti personeli, 171 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı ve 855 UMKE personelinin görev yapacağını duyurdu.Ankara Karayolları 35.inci Şube Şefliği de bayramda trafiğin yoğunlaştığı bölgelerden biri olan Yazıçayır Kulu yolunda, 14 sağlık personeli, bir helikopter ambulans 1 UMKE aracı, 1 acil yardım ambulansı ve 2 motorize ambulansı müdahale için hazırladı. HELİKOPTER AMBULANS DA GÖREV BAŞINDA Ankara'da İl Sağlık Müdürlüğü'nde Paramedik olarak görev yapan ve Kurban Bayramı'nda da sahada olacak personellerden Muhammed İpek, "Şu an Ankara yaklaşık 90 kilometrelik mesafede Kulu Makas mevki dediğimiz bölgedeyiz. Burası kent merkezine uzak ama trafik yoğunluğunun olduğu bir bölge. Buna istinaden de trafik kazası gibi vakalar fazla görülebiliyor. Trafiğin yoğun olduğu durumlarda kara ambulansımız bu vakalara ulaşmakta güçlük çekebiliyor. Çünkü; trafiğin kitlendiği anlarda ambulansların ilerleyebilmesi de zor oluyor. Bunun için de burada 2 adet motorize ambulans mevcut. Motosiklet ambulans dar koridorları kullanarak hastaya daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyor ve kara ambulansımız olay yerine ulaşana kadar hastanın ilk müdahalesini yaparak hayati tehlikesini ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca UMKE ekibimiz ve helikopter ambulansımız da bölgede mevcut. UMKE ekibi özellikle çoklu trafik kazalarında veya sıkışma trafik kazası gibi olağan dışı durumlarda ilk müdahaleyi ve kurtarma çalışmalarına yardımcı oluyor. Şehir merkezine uzak mesafede olduğumuz için hastaların kara yoluyla Ankara'ya sevk edilmesi uzun bir süre alıyor. Helikopter ambulanslar ise yaklaşık 15 - 20 dakika gibi bir sürede Etlik Şehir Hastanesi ve Bilkent Şehir Hastanesi'ne hastanın naklini kolaylıkla sağlayabiliyor" dedi. TRAFİKTE FERMUAR SİSTEMİNE DİKKATAnkara 112 Acil'de paramedik olarak görev yapan Ayşegül Alp ise Türkiye'nin belirli noktalarında hazır vaziyette; hava, kara ve motorize ambulans ekipleri olarak görev yerlerinde acil durumlara hazır bir şekilde beklediklerini söyleyerek, "Bize gelen anonslar eşliğinde biz olay yerine en kısa sürede ulaşmak için hızlı hareket halinde oluyoruz. Tabi bu gibi durumlarda trafiğin yoğunluğu, hava şartları bizi ne kadar etkilese de biz elimizden gelen en hızlı şekilde ulaşmak için çaba gösteriyoruz. Vatandaşlarımız da bu konuda duyarlı olurlarsa, ambulansa yol verme konusunda özellikle fermuar sistemini, orta şeridi boşaltarak kullanırlarsa biz hastalarımıza en kısa sürede ulaşmış olacağız" ifadelerini kullandı. MOTOR AMBULANS ANKARA'DA 4 NOKTADA KONUŞLANACAK
Acil Tıp Teknisyeni Yunus Çengel ise 3 yıldır motosiklet ambulansla çalıştığını söyleyerek, "Ambulansta yapılabilecek her şeyi bizim motosikletimizde mevcut. Oksijen tüpümüzde; vibratörümüz, tansiyon aletimiz ve kan şekeri ölçtüğümüz aletimiz her şeyimiz var. Sadece hasta götüremiyoruz ama hastaya olay yerinde ilk müdahalesinin acil müdahalesini yapıp hastayı stabil haline getirip ambulans ekibini bekliyoruz. Kurban Bayramı'nda öncelikle bayram trafiğinin olduğu, insanların seyahatlerinde kullandığı Samsun yolu, Eskişehir yolu, İstanbul yolu ve Konya yolunda konuşlanıp herhangi bir trafik kazası ve hasta olduğu durumunda trafikten etkilenmeden hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edip ambulans ekibini bekleyeceğiz" diye konuştu.