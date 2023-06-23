Kurban Bayramı süresince 3 bin 287 ambulans ve 19 bin 83 sağlık personeli görev yapacak

Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili sürecince ülke genelinde acil sağlık hizmetlerinin devamlılığı için her gün 3 bin 287 ambulans ve 19 bin 83 acil sağlık hizmeti personeli, 171 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı ve 855 UMKE personelinin görev yapacağını duyurdu. Ankara Karayolları 35.inci Şube Şefliği de bayramda trafiğin yoğunlaştığı bölgelerden biri olan Yazıçayır Kulu yolunda, 14 sağlık personeli, bir helikopter ambulans 1 UMKE aracı, 1 acil yardım ambulansı ve 2 motorize ambulansı müdahale için hazırladı.

ANKARA Karayolları 35'inci Şube Şefliği Kurban Bayramı nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerden Kulu yolunda; 14 sağlık personeli, bir helikopter ambulans,1 UMKE aracı, 1 acil yardım ambulansı ve 2 motorize ambulansı müdahale için hazırladı. Motorlu ambulanslar Ankara'da 4 noktada konuşlandırılacak.

Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili sürecince ülke genelinde acil sağlık hizmetlerinin devamlılığı için her gün 3 bin 287 ambulans ve 19 bin 83 acil sağlık hizmeti personeli, 171 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı ve 855 UMKE personelinin görev yapacağını duyurdu.

Acil Tıp Teknisyeni Yunus Çengel ise 3 yıldır motosiklet ambulansla çalıştığını söyleyerek, "Ambulansta yapılabilecek her şeyi bizim motosikletimizde mevcut. Oksijen tüpümüzde; vibratörümüz, tansiyon aletimiz ve kan şekeri ölçtüğümüz aletimiz her şeyimiz var. Sadece hasta götüremiyoruz ama hastaya olay yerinde ilk müdahalesinin acil müdahalesini yapıp hastayı stabil haline getirip ambulans ekibini bekliyoruz. Kurban Bayramı'nda öncelikle bayram trafiğinin olduğu, insanların seyahatlerinde kullandığı Samsun yolu, Eskişehir yolu, İstanbul yolu ve Konya yolunda konuşlanıp herhangi bir trafik kazası ve hasta olduğu durumunda trafikten etkilenmeden hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edip ambulans ekibini bekleyeceğiz" diye konuştu.