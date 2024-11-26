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Kulak Çöpü Kullanımının Zararları Vurgulandı

Kulak Çöpü Kullanımının Zararları Vurgulandı
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Emre Ocak, pamuklu kulak temizleme çöplerinin işitme kaybı ve kulak tıkanıklığına neden olabileceğini belirtti. Kulakların kendi kendini temizleme yeteneği olduğunu vurgulayan Ocak, kulak çöpü kullanımının zararlı etkilerini açıkladı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Ocak, pamuklu kulak temizleme çöplerinin işitme kayıplarına yol açabildiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen bir sempozyum için Edirne'ye gelen Doç. Dr. Ocak, AA muhabirine, kulağın kendi kendini temizleyen bir organ olduğunu ifade etti.

Kulak çöplerinin temizliğin aksine daha fazla kulak tıkanıklığına yol açtığını belirten Ocak, "Yazın güneşe çıktığımızda derimiz nasıl soyuluyorsa ve deri yenileniyorsa, dış kulak yolu da kendi kendini temizleyebiliyor. Kulak çöpü kullanan kişiler kulağını temizlediğini zannediyor. Ancak görünen kirlerin bir miktarını alıyor ama kirin büyük bir kısmını kulak yoluna doğru ittiriyor. Kulak kendi kendini içeriden dışarıya temizlemeye çalışırken dışarıdan böyle bir etki geldiği zaman kulak kiri içeride topaklaşıyor ve kulağı daha fazla tıkıyor." diye konuştu.

Ocak, kulak çöpü kullanımının yarardan çok zararı olduğunu vurguladı.

Bu tarz kullanımların kulakta çeşitli zararlara yol açtığını anlatan Ocak, şunları kaydetti:

"Kulak çöpünü insanlar çok fazla içeriye ittiriyorlar ve dış kulak yolunu kanatabiliyorlar ve enfeksiyona neden olabiliyorlar hatta bazı insanlar kulak zarını delip işitme kayıplarına yol açabiliyorlar. Çok ciddi durumlara yol açabilirler. Kulak çöpü kullanımını kesinlikle önermiyorum.

Kulak tıkanıklığı varsa ve dolgunluk hissediliyorsa en doğrusu bir kulak burun boğaz uzmanına danışılmasıdır. Kulağın içine hiçbir cisim sokmayın. Bazı hastalar toplu iğne ve benzeri cisimleri sokmaya çalışıyor, bunları kesinlikle yapmayın."

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Sağlık
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