Kulak çınlaması tümörün belirtisi olabilir

Yüksek sesle çınlama önlene bilinir

Kulak çınlaması hastalık habercisi olabilir

DENİZLİ - Kulak çınlamasının bir hastalık habercisi olabileceğini ve sebebinin mutlaka araştırılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç, "Temelde çınlamamın en önemli rahatlatıcı etkeni etraftaki sesi yükseltmektir" dedi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç, her yaştan insanın hayatı olumsuz etkileyen sağlık sorunlarından biri olan kulak çınlaması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kulak çınlamasının beyin tümörünün habercisi olabileceğine de dikkat çeken Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç, "Halk arasında vertigo diye çok söylenir ve insanlar bu hastalığı korkuyla bakar. Aslında bu baş dönmesinin Latincesidir. Çok geniş semptom grubunu kapsar. Dengesizlik hissi, bayılma gibi durumların hepsi vertigo grubu altındadır. Bunların genellikle kulaktan kaynaklanır. O yüzden baş dönmesini tanısını iyi konulduğu zaman tabi ki geçer ama iyi incelenip araştırarak tanı konulması gerekir. Bu yönde de kulak-burun-boğaz ve nöroloji hekimleri çok çalışmaktadır. Bu konuda şikayeti olan hastaları bu hekimlere başvururlarsa tedaviyi en azından yönlenirler ve bir süre sonra toparlanacaklardır. Kulak çınlaması çok önemli bir semptom, daha henüz tedavisi dünya çapında yoktur. Bu tedaviyi bulacak insan dünya çapında zengin olacaktır. Birçok nedeni vardır, kulağımızdaki pislikten beyindeki bir tümöre kadar birçok nedeni olabilir ama genellikle bir neden bulunamaz" dedi.

"Beyin bir süre sonra çınlama sesinin faydasız olduğunu hissederek onu silmeye başlar"

İşitme sorununda temel seçenek olarak cihazlarında kullana bilinir olduğunu söyleyen Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç, "Oluşan bir tür işitme kaybının sonucunda ortaya çıkar. Tedavisi net bir şekilde belirli değildir. Birçok hasta birçok ilaç kullanılır. Bunların çoğu minarellere, vitaminlere dayanan tedavilerdir. Hastanın bir kısmı bunlardan fayda görür, daha başka uyarılar vardır, manyetik, ult lazerler bunların ise çok faydasını gören insanlar yoktur. Temelde çınlamamın en önemli rahatlatıcı etkeni etraftaki sesi yükseltmektir. Yani çınlamaya bastıracak şekilde ses oluşturabilirsek o altta kalır ve beyin bir süre sonra çınlama sesinin faydasız olduğunu hissederek onu silmeye başlar. Bunu yapan işitme cihazları da vardır, buna benzer işitme cihazları, çınlamalı frekansı çentik atan cihazlar vardır ama tabi bunlar daha pahalı yöntemler. En kolay en rahat uygulanabilecek yöntem çevresel sesleri arttırmaktır. Burada önemli olan işitme kaybı olup olmaması. Eğer gerçekten işitme kaybı var ise işitme cihazları geçip işitme cihazlarıyla tedavi görür" diye konuştu.