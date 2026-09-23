KTÜ Farabi Hastanesi, bu yıl 25 ülkeden 2 bin 970 hastaya sağlık hizmeti verdi.

Trabzon sağlık turizmi kapsamında son bir yıl içerisinde dünyanın farklı ülkelerinden gelen hastalara şifa olmaya devam ediyor. Özellikle yaz döneminde Körfez ülkelerinden gelen hastaların sayısında artış yaşanırken, Gürcistan ve Orta Asya ülkelerinden de düzenli olarak hasta kabul ediliyor.

Bu yıl Körfez ülkeleri başta olmak üzere Norveç, Hollanda, Almanya, Mısır, Burkina Faso gibi 25 ülkeden gelen 2 bin 970 hastaya sağlık hizmeti veren Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nin özellikle ileri düzey sağlık sorunlarının çözüldüğü bir merkez olarak faaliyetini sürdürürken, hastanenin bilimsel başarıları ve sağlık hizmetlerindeki niteliğinin korunmasının öncelikli olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, Türkiye'nin sağlık alanında son yıllarda önemli bir seviyeye ulaştığını belirterek "Yurt dışından ileri vakalar daha fazla geliyor. Kanser vakaları, kardiyak problemler, çocuk cerrahisi ve ürolojik sorunlar başta olmak üzere hemen hemen her branştan hasta kabul ediyoruz" dedi.

Yaz döneminde özellikle Körfez ülkelerinden gelen hastalar daha ağırlıklı olduğunu kaydeden Tekinbaş, "Ülkemizin, özellikle sağlıkta dönüşüm kapsamında, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda sağlık alanında geldiği noktada, tüm hastanelerimizin gerekli çalışmaları yürütmesiyle birlikte sağlık turizmi konusunda da önemli bir seviyeye ulaştık. Birçok ülkeden hasta kabul ediyoruz. Yaz döneminde özellikle Körfez ülkelerinden gelen hastalar daha ağırlıklı oluyor. Bunun yanında sürekli devam eden bir Gürcü hasta kapasitemiz var. Orta Asya'daki bazı ülkelerden ülkemize direkt uçak seferleri bulunuyor. Dolayısıyla ulaşımla ilgili bir sorun yaşamıyoruz. Ancak sağlık turizminde büyümeyi doğal ve organik bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Yapay bir büyüme istemiyoruz. Biz her zaman bu düşünceyle sağlık turizmi faaliyetlerimizi yürütüyoruz" diye konuştu.

Her yıl artış trendinin yükseldiğini ifade eden Tekinbaş, "Uluslararası hastaları yalnızca ekonomik bir gelir olarak görmüyoruz. Onların dertlerine derman olan, çözülemeyen problemlerini çözen, merhametli bir sağlık kuruluşu olarak sağlık turizmi alanımızı yönetmek istiyoruz. Aylık gelir açısından da oldukça iyi durumdayız. İleri vakalar daha fazla geliyor. Kanser vakaları, kardiyak problemler, çocuk cerrahisi ve ürolojik sorunlar başta olmak üzere hemen hemen her branştan hasta kabul ediyoruz. Çünkü Türkiyemiz sağlık konusunda dünyada daha ileri bir seviyede. Her yıl artış trendi var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı