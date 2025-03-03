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Türk profesör keşfedip akrebe soyadını verdi, kansere umut olacak

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Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Karakurt, arazi çalışmalarında keşfettiği küçük ve zehirli akrebi soyadıyla literatüre kazandırdı. "Scorpio Karakurdi" adını veren Karakurt, "Bu türün yapılarında bulunan proteinlerin insan kolon kanseri tedavisinde etkin şekilde görev gördüklerini ortaya koyduk" dedi.

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Karakurt, arazi çalışmalarında keşfettiği küçük ve zehirli akrebi soyadıyla literatüre kazandırdı.

Prof. Dr. Karakurt, Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur ile Şırnak'ta arazi taramaları sırasında bulduğu ve literatürde olmadığını düşündüğü akreple ilgili akademik çalışma başlattı.

GÜNEY DOĞU'YA ÖZGÜ BİR TÜR

"Scorpio" türü içinde olan küçük ve zehirli akrebi "Scorpio Karakurdi" adıyla literatüre kazandıran Karakurt, AA muhabirine, akrebin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne özgü, nadir bir tür olduğunu söyledi.

Karakurt, akrebi literatüre kazandırmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Yeni tür morfoloji olarak bakıldığında, diğer türlerden daha küçük. Akreplerde morfoloji küçüldükçe zehrin içeriği de artmaktadır. Laboratuvarımızda yaptığımız analitik çalışmalarımızla üretilen zehirde birçok farklı bileşiğin olduğunu ortaya koyduk." diye konuştu.

"KANSER ÇALIŞMALARININ TEDAVISINDE KULLANILMASI AMAÇLANIYOR"

Akrepten elde edilen zehrin tıpta kullanılmasının mümkün olduğunu vurgulayan Karakurt, "Zehir kendi içerisinde insan hücresine girebilecek özel proteinlere sahiptir. Aktif olarak hücreleri etkilemektedir. Akrep zehirleri, hücre içindeki potasyum kanalları gibi protein kanallarında hastalığın yayılmasını önleyerek hücrelerin kontrollü şekilde ölmesini sağlamaktadır. Ancak burada asıl etkiyi gösteren, akrep zehrinin kendisi değil, içinde bulunan aktif proteinlerdir." ifadelerini kullandı.

Konya'da akademisyen literatüre kazandırdığı akrebe soyadını verdi

Karakurt, TÜBİTAK destekli bir proje yürüttüklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Bu projemizde akrep türlerinin yapılarında bulunan proteinlerin, insan kolon kanseri, akciğer kanseri ve karaciğer kanserindeki etkilerini ortaya koymaya çalıştık. Bu türün yapılarında bulunan proteinlerin insan kolon kanseri tedavisinde etkin şekilde görev gördüklerini ortaya koyduk. Metastatik yapıdaki kolon kanseri hücrelerini ciddi şekilde inhibe (hastalığın yayılmasını önlemek) ederek kolon kanserinin dokuda yayılmasını engellediğini gösterdik. Aynı zamanda kolon kanserinin canlılığını da yüzde 95 oranında inhibe ettiğini ortaya koyduk."

Konya'da akademisyen literatüre kazandırdığı akrebe soyadını verdi

Türk profesör keşfedip akrebe soyadını verdi, kansere umut olacak
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Sağlık
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAlkurt:

Gurur duyuyoruz, akrebin ismi Kara Kurt olmali

Yorum Beğen22
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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

umarım kansere çözüm bulunur nice canlar gitti 1çare bulunmadığı için

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Haber YorumlarıKimesterseni:

tebrik ederim hocam , basarilarinizin devamini diliyoruz

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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

Tebrik ederim helal olsun hocam. Memlekette bu tip haberleri her zaman görmek dilegiyle...

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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

TEBRİKLER HOCAM.ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN......

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