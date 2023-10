Kocaelili Kadınların Destekleriyle Kurulan Fizik Tedavi Merkezi Depremzede Vatandaşlara Umut Oldu

Asrın felaketinin vurduğu Hatay'da, Kocaelili kadınların maddi destekleriyle kurulan fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, depremzede vatandaşlara umut oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'a Türkiye'nin dört bir yanından maddi ve manevi destek geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaelili kadınların destekleriyle iş birliği içerisinde Antakya ilçesinde fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurulmuştu. Mustafa Kemal Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan ve hizmet vermeye başlayan merkezde, depremzede vatandaşlar tedavi edilmeye başlandı. Merkez, depremin yaralarının sarıldığı kentte depremzede vatandaşlara umut oldu.

"Şu an günde yaklaşık 40 hasta tedavi edebiliyoruz"

Depremin yaralarının sarıldığı kentte böyle bir merkeze ampute vatandaşlar için ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Doktor Hayal Güler, "Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli kadınları hastanemize bağışlamıştır. Bu katkılarından dolayı hem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Kocaeli kadınlarına çok teşekkür ediyoruz. Burada hem rehabilitasyon yapıyoruz hem de romatizmal hastalıkları olan hastaları tedavi ediyoruz. Hastanemize bu katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şu an günde yaklaşık 40 hasta tedavi edebiliyoruz. Deprem bölgesinde; ampute hastalar, spinal cordlu hastalar, hemiplejik hastalar için rehabilitasyon merkezine ihtiyaç vardı. Bu ihtiyaçtan dolayı böyle bir merkezin kurulması ve hastanemize devredilmesi bizler için çok onur verici, gurur verici bir olay" dedi.

"Kendimi daha iyi hissediyorum fizik tedavi ile beraber"

Depremzede İlknur Başkurt, fizik tedavi ile beraber kendini daha iyi hissettiğini belirterek, "Büyük bir depremin ardından tedavi gördüğüm için mutluyum. Kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü depremden sonra burası bayağı kötü hale gelmişti. Kocaelili kadınlar sayesinde şu an tedavi görüyorum en azından. Daha iyi hissediyorum kendimi fizik tedavi ile beraber" dedi.

Depremzede Ayşe Beyza Bulut ise, omzunda yaşadığı rahatsızlıktan dolayı tedavi olmaya başladığını ifade ederek, "Şu an omuzumda bir sorun var. Bu yüzden fizik tedavi alıyorum. Burayı hastaneye gelmiştim. Buraya yönlendirdiler. Şu an çok güzel her şey. Gayet iyi ilerliyoruz. Buranın kurulmasında destek olan herkes teşekkür ederiz yardımları için" diye konuştu

Yaşadığı motor kazası sonrası fizik tedavi görmeye başladığını ifade eden Yakup Dayan, "Fizik tedavisi görmeye geldim. Daha önce bir motor kazası geçirmiştim. Tedaviden sonra fizik tedavisi görmem gerekiyor diye ifade etti doktorlarımız. Onun için bugün de ilk günümüz" şeklinde konuştu. - HATAY