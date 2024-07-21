Kocaeli Şehir Hastanesinde Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Hizmete Başladı

Kocaeli Şehir Hastanesinde hizmete başlayan Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi, iyileşmeyen yaralar, karbonmonoksit zehirlenmeleri, ani görme ve işitme kaybı gibi hastalıklarda Kocaeli başta olmak üzere çevre illerden hastalara tedavi imkanı sunuyor.

Yaklaşık 4 ay önce açılan merkezde, günde 20-30 hastaya 2 sualtı hekimi, 3 operatör, 2 iç yardımcı, yardımcı personel ve sekreter ile hizmet veriliyor.

Diyabet ve çeşitli nedenlerle oluşan iyileşmeyen yaralar, ani görme ve işitme kaybı ile karbonmonoksit zehirlenmesi gibi şikayetlerle merkeze başvuranlara denizaltını andıran basınç odasında yüzde 100 oksijen solumasına dayanan hiperbarik oksijen tedavisi uygulanıyor.

Yatağa bağımlı hastaların da sedyeyle girebildiği iki bölmeden oluşan basınç odasında, ana bölmede 12, ek bölmede ise 2 hasta koltuğu bulunuyor.

Kameralarla takip edilen, acil durum görüşmeleri sağlayacak telefon bulunan kabinde, 17 metre dalışa eş değer basınca maruz kalan hastalar, seans süresince film izleyip müzik dinleyebiliyor.

"Tedavide seans sayısı hastalığa ve hastaya göre değişiyor"

Sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp uzmanı Cansu Akkuş, AA muhabirine, merkezde çeşitli hastalıkların oksijenle tedavi edilmesine imkan sunduklarını söyledi.

Hiperbarik oksijen tedavisiyle basınç odasında, hastalara solunum yoluyla normal hava basıncından 3-4 kat daha yoğun oksijen verildiğini aktaran Akkuş, vücut dokularına normalden daha fazla oksijenin kısa sürede ulaşmasıyla iyileşme sağlandığını anlattı.

Akkuş, hiperbarik oksijen tedavisinin, diyabet ve çeşitli nedenlerle oluşan iyileşmeyen yaralar, ani görme ve işitme kaybı ile karbonmonoksit zehirlenmesi, crush sendromu (ezilme, çarpışma, göçük altında kalma, darbe alma ve uzun süre hareketsiz kalma sonucu oluşan durum) dalış sırasında vurgun gibi oksijenlenmenin bozulduğu durumlarda sonuç veren bir yöntem olduğunu kaydetti.

Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi sayılarının arttığını dile getiren Akkuş, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 4 aydır Kocaeli'den ve çevre illerden hastalara hizmet verildiğini ifade etti.

Tedavide seans sayısının hastalığa ve hastaya göre değiştiğini dile getiren Akkuş, "30 gün boyunca, acil durumlar da dahil olmak üzere hizmet verebiliyoruz." dedi.

Hastalar tedaviden memnun

Hastalardan 48 yaşındaki Hakan Öztay, çeşitli rahatsızlıklarının bulunduğunu belirterek, işitme kaybı nedeniyle merkeze başvurduğunu söyledi.

Tedavinin faydasını gördüğünü dile getiren Öztay, "Ani bir işitme kaybıyla buraya geldim. 10. seansa girmekteyim, çok büyük faydasını gördüm, sağ kulağım tamamen açıldı. Sol kulağımda hafif bir şey kaldı." diye konuştu.

13 yaşındaki Sümeyye Karakaş da ani işitme kaybı nedeniyle merkezde 3 haftadır tedavi gördüğünü anlatarak, iyi sonuç aldığını anlattı.

Karakaş, basınç odasında 19 seans tedavi gördüğünü aktararak, "Ortam güzel, televizyon açıyorlar, izliyoruz, sıkılmıyoruz. Buradaki kişiler çok iyi." dedi.

Diyabet hastası 64 yaşındaki Mustafa Ocakçı ise yaralarının tedavisi amacıyla yaklaşık 1 hafta önce başladığı hiperbarik oksijen tedavisinin faydasını görmeye başladığını kaydetti.