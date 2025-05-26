Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde İnovasyon Temalı Etkinlik

Sağlık hizmetlerinde büyük değişim

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas :

"Değişimin içindeyiz"

KOCAELİ - Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi, sağlık ile teknolojiyi entegre ediyor. 12-18 Mayıs Dünya Hemşireler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikle bu yıl, "Sağlık Bakımında İnovasyonun Önemi" temasını ön plana çıkarıldı.

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleşen "Sağlık Hizmetlerinde İnovasyonun Önemi" konulu etkinliğe Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekimi Bahri Elmas, öğrenciler ile davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik çerçevesinde, sağlık hizmetlerinde inovasyonun rolü ve teknoloji üretimindeki yeri detaylı şekilde katılımcılar ile paylaşıldı. Programda konuşan Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, teknolojinin çok geliştiğini ve yapay zekanın bunları yapabildiğini söyleyerek yapay zekanın da düzgün kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

"Gelecek gelmiştir"

Günümüzde değişimin çok hızlı geldiği ve değişim atmosferine girdiğimiz bugünlerde inovasyon temasının da oldukça anlamlı olduğuna dikkat çeken Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, "Üniversite olarak teknolojik gelişmeleri çok hızlı adapte etmeye çalışan, eğitim programlarımıza yönetimimize ve bütün süreçlere, özellikle yapay zekanın etkilerini de burada öğrencilerimizin benimsemesini, kullanmasını istiyoruz. Bu bizim hedefimizdir. Dolayısıyla bu konuda yoğun çalışma ve toplantılarımız vardır. Sürekli bu konuyu gündemde tutuyoruz. Çünkü gerçekten dünyanın dönüşüm içinde olduğu bir gündeyiz. Değişimin geldiği gündeyiz. Gelecek gelmiştir. Değişimin içindeyiz. Öğrencilerimizi yetiştirirken bugüne göre her şeyimizi planlarsak bunu dikkate alarak yaparsak önümüzdeki 30 seneyi kurtarmış oluruz. Bundan sonra olacaklar şu andaki gelişmelerin hacminin artması olacaktır. Biz de bunun tam içindeyiz. Bu konuda sürekli çalışıyoruz, gayret sarf ediyoruz. Ayrıca YÖK'ün bu vizyonu doğrultusunda açılmasına karar verdiği dijital sağlık sistemleri teknikerliği, tıbbi işleme teknikerliği ve tele sağlık teknikerliği gibi bölümlerin bu süreci destekleyeceğini düşünüyoruz. Bu bakımdan YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür ederiz" dedi.

"Klinik sahadan inovasyon hikayelerini paylaşacaklar"

Uluslararası hemşireler birliği tarafından her yıl kutlanan Dünya Hemşirelik Haftası etkinliği çerçevesinde "Hemşireler geleceğimiz" ve hemşirelerin ekonomik gücü adı altındaki temayla uyumlu teknolojiden üretim ve üretkenlik anlamında inovasyondan bahsetmek istediklerini söyleyen Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, "Bu etkinliğimizde öğrencilerimiz mezun olurken onların inovasyon ve teknolojiden farkında bir şekilde mezun olmalarını istiyoruz. Bu etkinliğimizin aslında en önemli konularından bir tanesi de Kocaeli Şehir Hastanesi inovatif hemşireler tarafından, en inovatif kurum olarak ödül almasıdır. Bizlerde hem meslektaşlarımızı hem de Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki yöneticileriyle öğrencilerimizi bir araya getirerek böyle bir etkinlik planladık. Bu etkinlikte inovasyon teması çerçevesinde Kocaeli Şehir Hastanesi yöneticileri ve çalışanları öğrencilerimizle birlikte olacaklar. Kendileri klinik sahadan inovasyon hikayelerini paylaşacaklar ve ilham verici hikayeleri öğrencilere de ilham vermesi gelecekte teknoloji ve inovasyon konusunda daha çok desteklemesi ve motivasyonlarını arttırmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Yenilikçi sağlık uygulamalarının hasta bakım kalitesine katkısı, hemşirelik mesleğinin dönüşümündeki etkisi ve geleceğe yönelik profeksiyonların değerlendirildiği etkinlikte İnovatif Hemşireler Derneği tarafından "En İnovatif Kurum Ödülü'ne" layık görülen Kocaeli Şehir Hastanesi yöneticileri de öğrencilerle söyleşiler gerçekleştirdi. Hemşirelik öğrencilerinin inovatif düşünme becerilerini geliştirmeleri, sağlık teknolojilerindeki güncel gelişmeleri yakından tanımaları ve mesleki motivasyonlarının güçlenmesinin hedeflendiği programda TÜBİTAK 2209-A Öğrenci Araştırma Projeleri teşekkür belgeleri takdim edildi. Program, "Hemşireler Geleceğimiz: İnovasyon" ve Klinikten İnovasyon hikayeleri söyleşileri ile son buldu.