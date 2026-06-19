Anne adayları ebelerin birebir takibiyle doğum sürecine hazırlanıyor

Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması kapsamında Kocaeli'de ebeler, anne adaylarına gebelik yolculuğunda rehberlik ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen uygulamayla, anne adayları gebeliğin erken döneminden başlayarak doğum ve doğum sonrasını kapsayan süreçte ebeyle eşleştiriliyor.

Anne adaylarına birebir takip, danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunan ebeler, sağlıklı gebelik sürecinin desteklenmesi ve normal doğuma yönelik farkındalığın artırılmasına katkı sağlıyor.

Gebelik boyunca fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan destek alan anne adayları, doğuma hazırlık, emzirme, lohusalık ve yeni doğan bakımı gibi konularda ebeler tarafından bilgilendiriliyor.

Telefon görüşmeleri ve ev ziyaretleri yapılan uygulamadan kentte 1 yılda 20 bine yakın anne adayı faydalandı.

"Gebelerin bu yolculukta kendilerini yalnız hissetmemelerini hedefliyoruz"

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, AA muhabirine, uygulamayla ev ziyaretleri yapılarak, gebenin merak ettiklerine yerinde açıklık getirildiğini söyledi.

Bakanlık tarafından geliştirilen "Annelik Yolculuğum" mobil uygulamasının anne adaylarına tanıtıldığını belirten Pehlevan, anne adaylarının gebe okullarına yönlendirildiğini ifade etti.

Pehlevan, anne adaylarına doğuma hazırlık süreci, hastane başvuru zamanı gibi kritik konularda bilgi aktarımı yapıldığını dile getirerek, gebelerin bu yolculukta kendilerini yalnız hissetmemelerinin hedeflendiğini söyledi.

Doğum sonrası beslenme, emzirme ve aşı süreçleri gibi konularda anne adaylarına bilgi verildiğini anlatan Pehlevan, "20 bine yakın gebemiz ziyaret edildi. Bunun doğum sürecine yansıması, normal doğum sayısının artırılması ve gereksiz sezaryenlerin önüne geçilmesi konusunda ciddi aşama kaydettik. Bu sayının giderek artacağını umuyoruz." dedi.

Pehlevan, sezaryen doğumun gerektiğinde yapılabileceğine işaret ederek, "Gereksiz sezaryenlerin önüne geçilmesi, hekimlerimize karşı isteğe bağlı sezaryen baskısı... Bu konuda ciddi anlamda mesafe katettiğimizi görüyoruz. Bu sürecin gitgide daha etkin sonuç vereceğini tahmin ediyoruz. Bilinçli gebelerimizin doğum için hastaneye başvurduğunda öz güvenleri artmış şekilde bu süreci geçirdiklerine tanık oluyoruz." diye konuştu.

"Neler yaşayabileceğimi öğrendiğim için rahatladım"

30 yaşındaki anne adayı Gizem Güneş de ilk gebeliğini yaşadığını ve İlçe Sağlık Müdürlüğünden ebelerin kendisine ulaştığını söyledi.

Hamilelik sürecinde her gün başka bir şey için endişelendiğini belirten Güneş, "Her aradıklarında aklımdaki tüm sorulara yanıt veriyorlar. 'Yarın şu olacak mı, nasıl bir süreç olacak ileride, şu an benim yaşadıklarım normal mi?' gibi sorularıma geri dönüş sağlıyorlar. Beni çok rahatlatıyorlar, bilinçlendiriyorlar." ifadesini kullandı.

Güneş, hamilelik sürecinde bilgilendirilmenin faydalı olduğunu vurgulayarak, "Eğitimde doğum öncesi ve sonrasında neler yaşayabileceğimi öğrendiğim için rahatladım. Bana eğitim verilmemiş olsaydı bu durum bende endişe yaratabilirdi." dedi.