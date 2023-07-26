KOAH Hastası Naziya Aydın Ambulans Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde solunum sıkıntısı çeken KOAH hastası Naziya Aydın (80), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Genç ilçesi Sarmakaya köyünde KOAH hastası Naziya Aydın'ın solunum sıkıntısı yaşaması üzerine yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kara yolu ile yaklaşık 3 saatlik mesafede olan Aydın için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter gönderildi. Aydın, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ambulans helikopterle 25 dakikada hastaneye ulaştırılan Aydın'ın tedavisine başlandığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.