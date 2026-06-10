Klinik Psikolog Metin Aydın: Sol yumruğu sıkmak hatırlamayı kolaylaştırıyor

Sınav kaygısı, stres yönetimi ve beynin çalışma mekanizması üzerine değerlendirmelerde bulunan Klinik Psikolog Metin Aydın, günlük hayatta uygulanabilecek pratik yöntemleri anlattı. Aydın, özellikle öğrencilerin sınav öncesinde kullanabileceği bazı tekniklerin performans üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğini ifade etti.

"BEYİN RUTİNİN DEĞİŞMESİNİ TEHDİT OLARAK ALGILIYOR"

İnsan beyninin alışılmış düzeni korumaya eğilimli olduğunu belirten Metin Aydın, “Beyin rutinin değişmesini tehdit olarak algılıyor” dedi. Bu nedenle yeni bir ortama girildiğinde ya da önemli bir sınav öncesinde kaygı ve stres hissinin ortaya çıkabildiğini söyleyen Aydın, beynin bu tepkisinin doğal bir savunma mekanizması olduğunu ifade etti.

"GENÇLER SINAVA GİRMEDEN ÖNCE GÜÇ DURUŞLARI YAPSINLAR"

Sınav öncesinde uygulanabilecek yöntemlere değinen Aydın, “Gençler sınava girmeden önce güç duruşları yapsınlar” ifadelerini kullandı. Vücut duruşunun psikolojik durum üzerinde etkili olabileceğini belirten Aydın, sınav öncesi özgüveni artırmaya yönelik çalışmaların öğrencilerin performansına katkı sağlayabileceğini söyledi.

"SOL YUMRUĞU 20-40 SANİYE SIKTIĞINIZDA HATIRLAMA KOLAYLAŞIYOR"

Hafızayı destekleyebilecek bazı uygulamalardan söz eden Aydın, “Sol yumruğu 20-40 saniye sıktığınızda hatırlama kolaylaşıyor” dedi. Bu tür yöntemlerin özellikle yoğun bilgi yükü altında olan öğrenciler tarafından kullanılabileceğini belirten Aydın, hatırlama süreçlerini destekleyen farklı tekniklerin bulunduğunu ifade etti.

"ALIN BÖLGESİNE MASAJ YAPMAK HATIRLAMAYI KOLAYLAŞTIRABİLİR"

Zihinsel performansın artırılmasına yönelik önerilerde bulunan Aydın, “Alın bölgesine biraz masaj yapmak, hatırlamayı kolaylaştıracaktır” dedi. Basit fiziksel uygulamaların kişinin dikkatini toplamasına yardımcı olabileceğini söyleyen Aydın, özellikle sınav öncesi rahatlama tekniklerinin önemine dikkat çekti.

"SAĞ YUMRUK SIKILDIĞINDA OKUNAN METİN DAHA İYİ ANLAŞILABİLİR"

Okuma performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aydın, “Sağ yumruk sıkıldığında, okunan metin daha hızlı ve daha iyi anlaşılabilir” ifadelerini kullandı. Ayrıca okuma sırasında kullanılan yöntemlerin de önemli olduğunu belirten Aydın, “Metin kalemle takip edildiğinde hız yüzde 40 artıyor” dedi.

"DİLİ ÜST DAMAĞA DAYAMAK OLUMSUZ DÜŞÜNCE AKIŞINI KESİYOR"

Kaygı ve stresle mücadelede uygulanabilecek yöntemlerden bahseden Aydın, “Dilinizi üst damağınıza sabitlediğinizde beyin olumsuz düşünce akışını kesiyor” ifadelerini kullandı. Bu tekniğin özellikle yoğun stres anlarında zihni toparlamaya yardımcı olabileceğini belirten Aydın, kişinin dikkatini mevcut ana yönlendirmesini sağlayabileceğini söyledi.

"NABIZ BÖLGESİNİ OVALAMAK RAHATLAMA HİSSİ SAĞLAYABİLİR"

Günlük yaşamda uygulanabilecek rahatlama yöntemlerine de değinen Aydın, “Nabız bölgemizi ovaladığımızda rahatlama hissi yaşayabiliriz” dedi. Nefes tekniklerinin de önemine vurgu yapan Aydın, “Diyafram nefesi, topraklama ve dili üst damağa dayamak çok etkili” ifadelerini kullanarak stres yönetiminde birden fazla yöntemin birlikte uygulanabileceğini belirtti.