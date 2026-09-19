Kızılay, TÜRKÖK ile 1 milyon 251 bin 677 aktif kök hücre bağışçısı adayına ulaştı

TÜRK Kızılay, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde yürüttüğü TÜRKÖK projesi kapsamında 1 milyon 251 bin 677 aktif kök hücre bağışçı adayına ulaştı. Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Bağışçı sayımız arttıkça nakil bekleyen hastalarımızın uyumlu bir bağışçı adayıyla eşleşme imkanı artıyor; bu da hastalarımızın ve ailelerinin umudunu büyütüyor" dedi.

Türk Kızılay, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde yürüttüğü Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) projesi kapsamında bağışçı kazanımı, eşleşme ve nakil planlama, bağışçıların sağlık kontrolü, konaklama ve ulaşım ihtiyaçlarının yanı sıra toplanan hücresel ürünlerin nakil merkezlerine hızla ve güvenle ulaştırılması görevlerini üstleniyor. Bu yılın ilk 8 ayında 39 bin 631 yeni bağışçı adayının katılımıyla Kızılay, toplamda 1 milyon 251 bin 677 aktif kök hücre bağışçı adayına ulaştı. Bağışçı adaylarının yüzde 63'ünü erkekler, yüzde 37'sini kadınların oluşturulduğu kaydedildi.

Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre halk arasında kemik iliği nakli olarak da bilinen kök hücre nakli; lösemi, lenfoma, kemik iliği ve çeşitli organ kanserleri, kemik iliği yetmezliği, kalıtsal anemiler, bağışıklık sistemi yetmezlikleri ve kalıtsal metabolik hastalıklar gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Kök hücre nakline ihtiyaç duyan hastalara ve bağışın önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl eylül ayının üçüncü cumartesi günü Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü olarak anılıyor.

'BAĞIŞÇI SAYISI ARTTIKÇA EŞLEŞME İMKANI DA ARTIYOR'

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Bugün 1 milyon 251 bini aşkın gönüllü bağışçı adayımız, kök hücre nakli bekleyen hastalarımız için büyük bir umut. TÜRKÖK projesiyle bağışçı kazanımından eşleşme ve nakil planlamaya kadar sürecin her aşamasında önemli bir sorumluluk üstleniyoruz. Bağışçı sayımız arttıkça nakil bekleyen hastalarımızın uyumlu bir bağışçı adayıyla eşleşme imkanı artıyor; bu da hastalarımızın ve ailelerinin umudunu büyütüyor. Bu büyük umudun ve dayanışmanın parçası olan tüm bağışçı adaylarımıza duyarlılıkları için teşekkür ediyorum."

NASIL BAĞIŞÇI ADAYI OLUNUR

Kök hücre bağışçısı olmak isteyen 18-35 yaş aralığındaki her sağlıklı vatandaş, Kızılay kan bağış noktalarına başvurarak TÜRKÖK Bilgilendirme ve Onam Formu'nu dolduruyor. Bağışçı adaylarından alınan üç tüp kan gerekli testlerden geçirildikten sonra sonuçlar TÜRKÖK Kemik İliği Bankası veri tabanına aktarılıyor ve kişi bağışçı adayı olarak sisteme dahil ediliyor. Sağlık Bakanlığı veri tabanında bulunan bir hasta ile eşleşme tespit edilmesi halinde Kızılay, bağışçı adayına ulaşarak detaylı testlerin yapılmasını sağlıyor ve bağışçının kabulü ve uygun bulunması halinde tedavi süreci başlıyor. Kök hücre bağışıyla ilgili daha fazla bilgiye kanver.org adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı