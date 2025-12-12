Haberler

Çamaşır suyu ve tuz ruhu karışımı ölümcül olabilir

Çamaşır suyu ve tuz ruhu karışımı ölümcül olabilir
Prof. Dr. Tevfik Özlü, tuz ruhu ve çamaşır suyunun karıştırılarak temizlik yapılmasının ölümcül sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Temizlik sırasında oluşan kimyasal tepkimelerin solunum yollarında ciddi tahrişlere yol açabileceği ve ani ölümlere neden olabileceği belirtildi.

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Trabzon'da tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırıp, temizlik yaptığı sırada oluşan kimyasal tepkime sonucu hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Ümran Katırcı'yı (32) hatırlatıp, "Olay, çok üzücü. Bunun tıptaki karşılığı, Reaktif Hava Yolu Disfonksiyonu (RAD) dediğimiz bir olay. Çok ağır seyredebiliyor ve ani ölüme kadar götürebilen solunum yolu tahrişleri olabiliyor. Çamaşır suyu ve tuz ruhunun karıştırılarak temizlik yapılması gerçekten çok tehlikeli" dedi.

Trabzon'da önceki gün tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırılarak banyoda temizlik yaptığı sırada oluşan kimyasal tepkime sonucu hayatını kaybeden Ümran Katırcı'nın ölümü sonrası, basit görünen temizlik alışkanlıklarının ölümcül sonuçlar doğurabileceği ortaya çıktı. Uzmanlar, evde özellikle kimyasal içerikli temizlik ürünlerinin birbirlerine karıştırarak kullanılmasının, solunum sorunlarından ciddi zehirlenmelere kadar pek çok riski beraberinde getirdiğini aktardı.

'TAHRİŞE NEDEN OLUYOR'

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, kimyasal karışımla temizlik yapılmasına ilişkin uyarılarda bulundu. Özlü, kentte yaşanan olayın tıpta 'Reaktif Hava Yolu Disfonksiyonu' (RAD) olarak bilinen tabloyla uyumlu olduğunu belirterek, "Trabzon'da genç bir anneyi kaybettik. Olay, çok üzücü. Bunun tıptaki karşılığı, Reaktif Hava Yolu Disfonksiyonu (RAD) dediğimiz bir olay. Daha çok ev hanımları, çamaşır suyu ve tuz ruhunun birlikte karıştırılarak özellikle banyo ve tuvaletlerin temizlenmesi amacıyla yapıyorlar. Bu alanlar da genelde dar, kapalı ve iyi havalandırılmayan ortamlar olduğu için temizlik sırasında bu karışımın dumanını soluyorlar. Deterjanlardan çıkan klor gazı, amonyak gazı ve asit buharı gibi bileşiklerin solunması maalesef solunum yollarında tahrişe neden oluyor" dedi.

'OLAY, KRONİK ASTIMA DÖNENBİLİYOR'

Vakaların bir kısmında tahribatın kalıcı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, "Olayın üzerinden zaman geçtikçe buna bağlı semptomlar; hırıltı, nefes darlığı, öksürük, hapşırma, geniz akıntısı gibi belirtiler gösterebiliyor. Çok ağır seyredebiliyor ve ani ölüme kadar götürebilen solunum yolu tahrişleri olabiliyor. Ses tellerinde tıkanmaya yol açabiliyor. Oldukça riskli bir durum. Vakaların bir kısmı iyileşse de olay, kronik astıma dönebiliyor. Çamaşır suyu ve tuz ruhunun karıştırılarak temizlik yapılması gerçekten çok tehlikeli. Reaktif Hava Yolu Disfonksiyonu (RAD) sadece klorak ve tuz ruhu karışımından ortaya çıkmaz. Normal hayatın akışı sırasında, iş yerlerinde farklı gazların yoğun olarak kapalı alanlarda solunmasına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Temiz hava solumak çok önemli. Tuz ruhu ve çamaşır suyu karıştırıldığında güçlü bir etki ortaya çıkıyor" diye konuştu.

'EN SAĞLIKLISI SABUN KULLANMAK'

Günlük hayatta kullanılan farklı deterjan ve kimyasalların da benzer riskler taşıdığına işaret eden Özlü, "Ayrı ayrı kullanıldıklarında bu etki ortaya çıkmıyor. Günümüzde farlı deterjanlarda var ama hepsi bir açıdan da kimyasaldan ötürü soluduğumuz havayı kirletiyor. En sağlıklısı annemizin yöntemi olan sabun, Arap sabunu ve beyaz sirke gibi temizleyicileri kullanmak daha doğru. Önerim, tuz ruhu ve çamaşır suyu başta olmak üzere farklı deterjanları ya da temizlik kimyasallarını bilmeden karıştırarak kullanmamak gerekiyor. Bunlar sizin hayatınızı riske atabilir" dedi.

