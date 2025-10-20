Kiloya bağlı sağlık sorunlarını bütüncül tıp uygulamalarıyla aştılar

Trabzon'da fazla kiloya bağlı sağlık sorunları nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde bütüncül tıp uygulamalarına yönelik tedavi görenler, yaşam kalitelerine yeniden kavuşma imkanı buluyor.

Uzun yıllar kilo problemi yaşayan Safinaz Ayaz ile Eda Turan, sürekli yorgunluk, ağrı, uyku bozukluğu ve metabolik hastalıklar nedeniyle KTÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Kaan Kurt'a başvurdu.

Yaşam şekilleri hakkında detaylı bilgi alınan Ayaz ve Turan'a, gerekli tahlillerin ardından MR ve tomografi gibi görüntüleme teknikleri uygulandı.

Şikayetlerin belirlenmesinin ardından tedavi ve takviyelere ilişkin yol haritası belirlendi.

Ayaz ve Turan, beslenme, egzersiz, su tüketimi, uyku düzeni ve stres kontrolü gibi başlıklarla belirlenen programı uygulayarak hem fazla kilolarını hem de kronik sağlık sorunlarını geride bıraktı.

Dr. Öğretim Üyesi Kurt, AA muhabirine, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesinin obezite olarak tanımlandığını söyledi.

Sağlık Bakanlığının, Türkiye'deki durumu tespit edebilmek adına çalışma yaptığını dile getiren Kurt, çalışma kapsamında Türk toplumunun yaklaşık yüzde 70'inin fazla kilolu ve obez olarak tanımladığını ifade etti.

Kurt, ağırlıklı hasta şikayetlerinin fazla kilo ve kilo verememek olduğuna işaret ederek, "Hastalar daha çok kilo verme şikayetiyle başvursa da irdelediğimizde kronik halsizlik, yorgunluk, vücutlarının bir yerinde veya birden fazla yerinde ağrı, mide bağırsak problemleri, uyku kalitesinden düşüklük, ağız kuruluğu gibi birçok semptomun da olduğunu görüyoruz. İnsanlar kilo verdikleri zaman sağlıklarına kavuşacaklarını düşünüyorlar ama sağlıklı bir beden olmadan kilo vermek çok da uygun değil." dedi.

Tedavi olacak hastalara yol haritasının bütüncül ve bireyselleştirilmiş bakış açısıyla çizilmesi gerektiğini belirten Kurt, bütüncül tıp uygulamalarını içeren belli yöntemler olduğunu kaydetti.

Kurt, ilk olarak sağlıklı beslenme düzenine geçilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Diyet gibi kısıtlayıcı kelimeden uzak, tamamen sağlığımızı koruyucu ve geliştirici sağlıklı bir beslenme anlayışını benimsememiz gerekiyor. Bunun yanında vücudumuzdaki kas kitlesini koruyucu ve yağ kütlesini azaltıcı egzersiz programını bireyselleştirilmiş ve kişiselleştirilmiş şekilde hayatımıza katmamız gerekiyor." diye konuştu.

"Obezite kronik ilerleyici bir hastalık değil"

Su tüketiminin artırılması, uyku kalitesi ve stres yönetiminin de uygun seviyelere getirilmesi gerektiğini vurgulayan Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Obezite kronik ilerleyici bir hastalık değil, uygun olan yaklaşımlarla durdurulabilir. Hatta mümkünse geri bile çevrilebilir sağlık problemidir. Kilo vermek amacıyla tarafımıza başvurmuş kişilerde hedefimiz hiçbir zaman kilo verdirmek olmuyor. Amacımız vücudumuzdan istediğimizi alabilmek adına öncelikle onu hazır hale getirmek. Bunu yaptıktan sonra vücut kendi iyileştirici mekanizmalarıyla beraber dengeye oturuyor."

Hastalardan Safinaz Ayaz da 126 kilo olması nedeniyle yaklaşık 8 yıl önce tüp mide ameliyatı olduğunu söyledi.

Ameliyat sonrası aynı şekilde beslenerek kilo verebileceğini düşündüğünü aktaran Ayaz, "Beslenme düzenimi değiştirmem gerektiğini anladım. Mecburen diyet yaptım. Miktarlarım az olmasına rağmen bir süre sonra kilo vermem yavaşladı ve durdu. Dolayısıyla çok zor kilo verdim." dedi.

"Kendimi ağrısız ve daha sağlıklı hissediyorum"

Ayaz, bu süreçte 70 kiloya kadar zayıfladığını belirterek, "Bir süre sonra aynı seviyelerde ve miktarlarda yedikçe yeniden kilo almaya başladım. 1,5 yıl içerisinde zorla kilo verdim ama 4 yıl sonrasında neredeyse eski halime dönmeye başladım, 114 kiloya kadar çıktım." diye konuştu.

Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Kaan Kurt'a ulaştığını dile getiren Ayaz, "Kan değerlerimize bakıldı. Neye ihtiyacım olduğu belirlendi. Ona göre takviyeler başladı. Yemeğimizi, sporumuzu ne zaman yapacağımızı planladık. Doktorum güzel bir rehber oldu ve bu sayede güzel kilolar verdim." ifadesini kullandı.

Ayaz, yaklaşık 5 aylık sürede 21 kilo verdiğine dikkati çekerek, "Önceden kendimi halsiz, bitkin, yorgun hissediyordum ama bu süreçte takviyeleri düzenli alıp beslenmem sağlıklı şekilde düzenlenince son derece mutlu oldum. Resmen depresyonum, ağrılarım geçti. Kendimi ağrısız ve daha sağlıklı hissediyorum." şeklinde konuştu.

"Bir yılda 10 kilo verdiğim oldu ama şu an üç ayda 15 kilo verdim"

Eda Turan da sürekli diyet yaptığı ve kilo veremediği için KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine başvurduğunu ifade etti.

Kendi yaptığı diyetlerle bir sonuç alamadığını aktaran Turan, "116 kiloya kadar çıktım. 3 aydır tedavi görüyorum. Uzmanımın verdiği bütün sağlıklı yaşam programını güvendim ve birebir uyguladım. Başarılı oldu. Bir yılda 10 kilo verdiğim oldu ama şu an üç ayda 15 kilo verdim." dedi.

Turan, ayrıca fibromiyalji hastası (yumuşak doku romatizması) olduğunu belirterek, "Fibromiyalji rahatsızlığım sağlıklı beslenmeyle yarı yarıya indi. Çok rahatladım." ifadesini kullandı.

Daha önce geceleri yemek yiyebilmek için 7 ya da 8 kez uyandığını belirten Turan, "Özellikle bunun için birçok doktora gittim. Saat başı kalkıyordum. Üç, iki, bir derken tamamen bitti ki bu benim için mucize. Sağlıklı yaşamın bir diyet değil de bir yaşam tarzı olduğunu gördüm." diye konuştu.