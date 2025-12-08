Kilo aldığını sandı, 7 buçuk kilogramlık dev kitle taşıdığı ortaya çıktı

Ankara'da yaşayan 46 yaşındaki Ahmet Demir, ilk zamanlarda kilo aldığını sanığı ve yaşadığı komplikasyonların geçmemesi sonucu hastaneye başvuran adam, yapılan tetkikler sonucu böbreğinde 7 buçuk kilogramlık kitle olduğunu öğrendi.

Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim ve Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Serdar Toksöz, hastanın Hatay'dan Ankara'ya yönlendirildiğini aktararak, "Orada karnında büyük bir kitle tespit edilmiş. İleri tetkik ve tedavi için bize yönlendirildi. Biz de yaptığımız değerlendirmede bunun büyük bir böbrek kitlesi olduğunu tespit ettik. Bu nadir olarak tespit edilmiş durumlardan birisidir. Tedavisi de oldukça ileri merkezlerde, deneyimli merkezlerde yapılmaktadır" diye konuştu.

"10 BİN VAKADA BİR BU KADAR BÜYÜK BÖBREK KİTLELERİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR"

Büyük kitlelerde açık cerrahi yönteminin tercih edildiğini dile getiren Toksöz, "Yaklaşık 40 cm'ye yakın bir kesiye ihtiyaç duyuyordu. Biz kendi planladığımız yöntemle bu kesiti kademeli olarak küçülttükten sonra, kitleyi küçülttükten sonra laparoskopik olarak 3 tane delikten ameliyatını gerçekleştirdik. Yaklaşık olarak 10 bin vakada bir bu kadar büyük böbrek kitleleri görülebilmektedir. Hastanın böbreğin içinde taşı da vardı" ifadelerini kullandı.

Büyük böbrek kitlesinin enfeksiyon gibi hastalıklara yol açabildiğini anlatan Toksöz, "Ahmet Bey'in bu büyük böbrek kitlesi tansiyon hastalığına sebep olabilir. Boşalttığımız suda da ciddi enfeksiyon vardı. Ciddi enfeksiyona da sebep olabiliyor. Diğer böbreği de etkileyen enfeksiyonlara sebep olabiliyor. Taşlar da iritasyon sonucu böbrek kitlelerine sebep olabilmektedir" şeklinde konuştu.

"KADEMELİ OLARAK BÜYÜDÜĞÜ İÇİN BUNUN FARKINA VARMAMIŞTI, KİLO ALDIĞINI DÜŞÜNÜYORDU"

Hastanın kitleden şüphelenmediğini kilo almış gibi hissettiğini belirten Toksöz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ameliyat cerrahi süresi yaklaşık olarak 6 saat sürdü. Çok büyük bir böbrek kitlesi karaciğere, bağırsaklara, büyük damarlara yapışık haldeydi. Biz yavaş yavaş, adım adım, kontrollü bir şekilde ilerleyerek hastanın herhangi bir organına zarar vermeden bu işlemi gerçekleştirdik. Hastamız daha çok karında kilo almış gibi hissediyordu. Kademeli olarak büyüdüğü için bunun farkına varmamıştı. Kilo aldığını düşünüyordu. Genelde bazen bu böbrek kitleleri büyürken ağrı yapmaz. Alıştıra alıştıra bir büyüme süreci oluşabilmektedir. Bunun en iyi yöntemi, aralıklı olarak doktor kontrolüne gitmektir."

Hastanın ameliyatının başarılı şekilde geçtiğini ifade eden Toksöz, "Ameliyat sonrasında da diğer organlarda herhangi bir hasar bulunmamaktadır. Bağırsakları da, karaciğeri de gayet güzel uygun şekilde çalışmaktadır" dedi.

KADEMELİ OLARAK BÜYÜYEN KİTLE, HAYATINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Hasta Ahmet Demir, ilk şikayetlerinin midesinde şişkinlik ve sertlik olduğunu söyleyerek, "Son zamanlarda hızlı ve bariz bir şekilde görülmeye başladı ve benim hareketlerimi de kısıtlamaya başladığı için başvurdum. Bunun daha önceden, 5 yılı daha aşkın süre içerisinde başlayıp devam eden bir rahatsızlık olduğunu söyledi ve acilen işlemlere başladılar" diye konuştu. Ameliyattan önce hareket kısıtlılıkları olduğunu dile getiren Demir, "İş hayatımda hareket kısıtlılıklarım çok fazlaydı. Eğilme, kalkma, dönme mesela uykularımda sadece sol yanıma yatabiliyordum. Sırt üstü yatamıyordum" ifadelerine yer verdi.

"BENDEN YAKLAŞIK 11-12 KİLO EKSİLDİ"

Ameliyattan sonra hafiflemiş hissettiğini söyleyen Demir, "Midemde boşluklar oldu. Bu hastane döneminde onun şeylerini anlamadım ama ayağa kalktıktan sonra benden yaklaşık 11-12 kilo eksildi. Bunun rahatlığı, hafifliği, hareketlerim de daha çevik, atak oldu. Uykularım da olsun, vücut olarak daha rahat bir seviyeye geldim" şeklinde konuştu.