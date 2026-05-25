Cam silerken 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde cam sildiği sırada 4. kattan düşen 64 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde cam sildiği sırada dengesini kaybederek 4. kattan düştüğü iddia edilen kadın yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Kazımiye Mahallesi Bahçeli Evler 3. Aralık Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre apartmanın 4. katında yaşayan N.K. (64), cam sildiği sırada dengesini kaybederek sert zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

N.K’nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
