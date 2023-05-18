Kilis'te Hemşireler Haftası etkinliği düzenlendi

12-18 Mayıs Hemşireler Haftası münasebetiyle Kilis 7 Aralık Üniversitesinde etkinlik düzenlendi.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından gerçekleştirilen etkinlik ile Hemşirelik Haftası kutlandı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Üniversitenin Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğrenci Temsilcisi adına Gülizar Demir, Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Esen Sarıgüllü Önalan, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nesrin İpekçi, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hatice Özkaptan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar gerçekleştirildi. Etkinlikte, hemşirelik mesleğinin sağlık sistemi içerisindeki yerine, gelecekte hemşirelik mesleğinin karşı karşıya kalabileceği değişimlere ve Uluslararası Hemşireler Birliği'nin (International Council of Nurses) 2023 yılı için belirlemiş olduğu "Bizim Hemşirelerimiz, Bizim Geleceğimiz" temasına vurgu yapıldı.

Daha sonra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar tarafından etkinliğe yaptığı katkıdan dolayı Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hatice Özkaptan'a teşekkür plaketi takdim edildi. Programda Hemşirelik Bölümü öğrencileri ve öğretim elemanları tarafından hazırlanan slayt gösterisi, şiir ve mini konser gerçekleştirildi. Program, Dr. Öğr. Üyesi Serap Özdemir'in etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Hemşirelik Bölümü öğrencileri ve öğretim elemanlarına teşekkür etmesi ile sonlandırıldı. - KİLİS