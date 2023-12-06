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Kayseri Şehir Hastanesi'nde Güzelavrat Otu Zehirlenmesi Vakaları Artıyor

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Kayseri Şehir Hastanesi'nden Doç. Dr. Ömer Salt, son zamanlarda acil servise gelen hastalarda güzelavrat otu zehirlenmesi görüldüğünü belirtti. Güzelavrat otu özellikle yeşil yapraklı bitkilerin arasına karışıp, büyüyen bir ot türüdür ve ciddi zehirlenmelere neden olabiliyor. Son 1 ay içinde vaka sayısı neredeyse 30'u geçti.

KAYSERİ Şehir Hastanesi'nden Doç. Dr. Ömer Salt, son zamanlarda acil servise gelen hastalarda güzelavrat otu zehirlenmesi görüldüğünü belirterek, "Güzelavrat otu özellikle yeşil yapraklı bitkilerin arasına karışıp, büyüyen bir ot türüdür. Ciddi zehirlenmelere neden olabiliyor. Özellikle son 1 ay içinde de vaka sayımız neredeyse 30'u geçti" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Ömer Salt, yabani ot olan ve halk arasında güzelavrat otu (Atropa belladonna) olarak bilinen bitkinin zehirlenme vakalarına yol açtığını söyledi. Özellikle pırasa ve tere gibi bitkilerin tüketilmeden önce temizlenmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Salt, güzelavrat otunun bu bitkilerin arasına karıştığını söyledi. Son zamanlarda vaka sayılarında artış yaşandığını belirten Salt, "Güzelavrat otu özellikle yeşil yapraklı bitkilerin arasına karışıp, büyüyen bir ot türüdür. Ciddi zehirlenmelere neden olabiliyor. Özellikle son 1 ay içinde de vaka sayımız neredeyse 30'u geçti. Bu kişilerin önemli bir kısmı da yoğun bakım ihtiyacı duydu. Bu ot daha önceki çağlarda da kullanılan bir ottur. Kulağa hoş gelmese de güzelavrat otu denmesinin sebebi, eski çağlarda kadınların güzelleşmek amacıyla bu otu sıvı hale getirip, göz bebeklerine damlatıp, büyütmesinden kaynaklanıyor. Bazı yerlerde 'yaban tütünü' ve 'dilber otu' deniyor. Ama en çok bilinen ismi, güzelavrat otu" dedi.

'YÜKSEK DOZDA ALINDIYSA, KOMAYA KADAR GİDEBİLİYOR'

Acil servise gelen hastalardaki şikayet belirtilerini anlatan Doç. Dr. Salt, "Güzelavrat otu ıspanak gibi yeşil yapraklı bitkilerin iyi temizlenmemesi durumunda yemeklerin içine karışıyor. Hastaların başvuruları çok farklı şekilde oluyor. Hastalardan bazıları 'kendimi iyi hissetmiyorum', 'ateş bastı' ve 'idrarımı yapamıyorum' gibi şikayetlerle geliyor. Bir maddenin zehir olup, olmadığını belirleyen şey dozudur. Hastalara gelen doz yüksek olduğu için bu tip belirtilere neden oluyor. Beyinden halüsinasyonlar gösterebiliyor. Var olmayan şeyleri varmış gibi gösteriyor ya da terlemeyi önleyip, vücut ısısını aniden yükseltebiliyor. Mesanenin şişmesine, kalpte çarpıntı hissine neden olabiliyor. Hastalarımızın çoğunda bu bulgular mevcuttu. Eğer ki çok yüksek dozda alındıysa, komaya kadar gidebiliyor" diye konuştu.

'BU GİDİŞLE SAYININ ARTMA RİSKİ VAR'

İnsanların bu konuda dikkatli olması gerektiğini belirten Doç. Dr. Salt, şöyle konuştu:

"Nereden alınmış olursa olsun, yeşil yapraklı bitkilerin temizlenip, iyice ayıklanması gerekiyor. Bize en çok başvuru, ıspanak bitkisinden dolayı geliyor. Hasta pazardan almış, sap kısımlarını kesmiş ama ayıklamamış. Ayıklanmadığı zaman bu tabloya neden olabiliyor. Şu ana kadar ölümcül bir vaka ile karşılaşmadık ama yoğun bakımda takibi devam eden hastalarımız mevcut. Bu gidişle de sayının artma riski var. Çünkü bu ot yabani olarak yetişiyor ve hasat esnasında da diğer bitkiler ile toplanıyor. Halkın bu hususta dikkatli olması gerekiyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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