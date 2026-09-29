Kayseri Gebe Okulları'nda 2026'nın ilk 8 ayında 8 bin 808 anne adayı eğitim aldı

Kayseri'de kent genelinde hizmet veren Gebe Okulları'nda 2026 yılının ilk 8 ayında 8 bin 808 anne adayına gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçle ilgili eğitimler verildi.

Kayseri'de hizmet veren Gebe Okulları'nda 2026 yılının ilk 8 ayında toplam 8 bin 808 anne adayı gebelik süreci ile ilgili eğitim aldı. Gebe Okulları'na giden adaylara hamilelik, doğum ve doğum sonrasındaki süreçle ilgili eğitim verilirken; aynı zamanda anne adayları normal doğuma teşvik edilerek nefes egzersizleri ve gevşeme teknikleri de öğretiliyor.

"Normal doğum fizyolojik bir süreçtir"

Eğitimlerle ilgili bilgiler veren Fatma Kirazgiller Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu ebesi Beyza Ergül, normal doğumun hem anne hem de bebek açısından normal hayata dönerken daha kolay bir süreç olduğunu söyleyerek, "Gebe okulumuzda gebelik süreci, doğum ve doğum sonraki süreçle ilgili detaylı eğitimler veriyoruz. Gebelik sürecine ait tüm detayları artı doğum şekilleri ki normal doğuma yönlendirmeye çalışıyoruz zaten hastalarımızı da. Doğum süreci ve doğum sonrasındaki lohusalık döneminde emzirme, bebek bakımı, göbek bakımı, bebek banyosu gibi her türlü gebenin ihtiyaç duyabileceği her anlamda eğitimler veriyoruz. Gebelerimizin en çok tereddüt ettiği nokta normal doğumun zor olduğu ve daha meşakkatli, daha acılı bir süreç olduğundan endişe etmekteler. Ancak böyle bir durum söz konusu değil. Normal doğum fizyolojik bir süreçtir ve hem sonrasındaki bebek bakım sürecinde de yani annenin normal hayatına dönme sürecinde hem anne hem de bebek açısından çok daha normal bir süreçtir" dedi.

"5 farklı branşta hizmet veriyoruz"

Ergül, Gebe Okulu'nda anne adaylarına 5 farklı branşta eğitimler verdiklerini söyleyerek, "Tüm gebelerimize normal doğumun aslında fizyolojik bir süreç olduğunu, anne ve bebeğin daha çabuk normal hayata dönmesi açısından da çok daha kıymetli ve güzel bir süreç olduğundan bahsetmek istiyorum. Gebe okulumuzda biz bu süreci kolaylaştırabilmek adına beş farklı branşla hizmet vermekteyiz. Psikososyal destek adı altında geçen beş farklı branşımız var. Diyetisyen, psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve fizyoterapist eşliğinde biz gebelerimizi normal doğuma yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü normal doğum gebenin daha kolay ayağa kalkabildiği, bebeğine daha kolay bakım sağlayabildiği bir süreci tamamlamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Filmlerdeki korkutucu sahnelerle normal doğumdan uzaklaştırıyorlar"

Fatma Kirazgiller Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu'nda eğitim alan Diş Hekimi Yaprak Kocakaya ise, yıllarca filmlerde gördüğü normal doğum sahnelerinin korkutucu olduğunu ve eğitimlerle bu korkulardan uzaklaştığını söyleyerek, "Ben sağlık merkezimizdeki yönlendirmeler ve sağlık çalışanlarının bilgilendirmesi sayesinde haberdar oldum Gebe Okulu'ndan. Gebe Okulu'nda hamilelik, doğuma hazırlık, normal doğum aşamasındaki nefes ve gevşeme teknikleri daha sonrasında bebeğin bakımı hakkında doğru ve bilinçli bilgiler verdiler. Sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci, psikolog, diyetisyen ve fizyoterapistle beraber multidisipliner bir yaklaşımla kapsamlı ve açıklayıcı bilgiler veriyorlar. Öncelikle yıllarca filmlerde, dizilerde anne adaylarını o olağan dışı, korkutucu doğum sahneleriyle normal doğumdan uzaklaştırdılar. Hekim herhangi bir şekilde normal doğumdan uzaklaşmasını önermedikçe normal doğum orada belirtilenin aksine korkutucu olmadığı gibi daha doğal ve anne sütü ve bağışıklık sistemi açısından da daha faydalı bir yöntemdir. Burası sürece daha olumlu ve bilinçli bakmamı sağladı. Sonrasında da korkularımı yendim. Her gebe anne adayımıza da kesinlikle öneririm. Ben, kamuda çalışan bir diş hekimi olarak üçüncü doğumumu da normal doğumla gerçekleştirdim. Daha önce de bildiğim bilgileri sürekli sağlıkta yenilenen bilgileri öğrenmek için burayı tercih ettim. Bu kapsamlı bilgileri öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Daha güvenli, bilinçli normal doğuma hazırlıkları için" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı