Kayseri'de gezici ağız ve diş sağlığı kliniği otobüsü 1724 vatandaşa ulaştı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin gezici ağız ve diş sağlığı kliniği, 2025 yılında 1724 vatandaşa hizmet vererek 9 bin 555 kilometre yol kat etti. Klinik, deprem sonrası da 15 binden fazla depremzede vatandaşın ihtiyaçlarına yanıt verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin hizmete sunduğu gezici ağız ve diş sağlığı kliniği otobüsünde 2025 yılında 1724 vatandaşa hizmet verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğünün destek verdiği klinik otobüsü, geçen yıl 9 bin 555 kilometre yol kat etti.

Otobüsle 71 mahalle ziyaret edilerek, ağız ve diş sağlığı noktasında ihtiyacı olan 1724 vatandaşa ulaşıldı.

Öte yandan klinik, 6 Şubat depremleri sonrasında da hemen bölgeye intikal ederek 15 binden fazla depremzede vatandaşa ağız ve diş sağlığı hizmeti vermişti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Sağlık
