Sivas'ta bulunan Soğuk Çermik, kavurucu sıcaklarla birlikte serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğradı. Serin kaplıca suyu birçok derde de deva oluyor.

Kavurucu sıcaklarda serinleyip şifa buluyorlar

SİVAS - Sivas'ta bulunan Soğuk Çermik, kavurucu sıcaklarla birlikte serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğradı.

Sivas'ta yaz aylarının gelmesiyle birlikte bunatıcı havalar da etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının 35 derecelere kadar yükseldiği kentte vatandaşlar sıcaktan kaçacak yer arıyor. Kavurucu sıcaklarla birlikte kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Soğuk Çermik ziyaretçi akınına uğradı. Serin kaplıca suyu birçok derde de deva oluyor. Sıcaktan bunalar ve serinlemek isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Soğuk Çermik'te havuzlar tıka basa doldu.

"Buranın suyu çok şifalı, her derde deva"

İbrahim Kova, suyun her derede deva olduğundan bahsederek, "Şuan Sivas'a 18 kilometre uzaklıkta bulunan Soğuk Çermikteyiz. Vatandaşlar buraya gelip hem serinliyorlar hem de eğleniyorlar. Buranın suyu çok şifalı her derde deva. Tüm Türkiye'yi buraya davet ediyorum. Gelsinler Soğuk Çermikte, şifalı suda hem eğlensinler hem tedavi olsunlar. Sivas'ta Sıcak Çermik te var, orasının su sıcaklığı 35-40 derece. Biz sıcak havalarda Soğuk Çermiğe, soğuk havalarda Sıcak Çermiğe gidiyoruz" dedi.

"Burada hem şifa buluyoruz hem de eğleniyoruz"

Sedat Uluhan, Soğuk Çermikte hem şifa bulduğunu hem de eğlendiğinden bahsederek, "Bu suyun çok şifalı olduğunu söylediler ben de ondan geldim. Burada hem şifa buluyoruz hem de eğleniyoruz. Burası baya kalabalık, herkes tercih ediyor" diye konuştu.