Uzmanı uyardı: 'Uzun süre klavye ve mouse ile çalışanlarda görülüyor'

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Recep Kurnaz, uzun süre bilgisayar kullanan, klavye ve mouse ile çalışanlar ile üretim hattı çalışanları ve el işiyle uğraşanların "karpal tünel" riski altında olabileceklerini belirterek "Elde uyuşma, karıncalanma ve özellikle geceleri artan ağrılar karpal tünel sendromunun ilk belirtileri olabilir. Bu şikayetler hafife alınmamalı" uyarısında bulundu.

Karpal tünel sendromunun, el bileğinde yer alan "karpal tünel" adı verilen dar kanal içerisinden geçen median sinirin sıkışmasıyla ortaya çıktığını belirten Kurnaz, "Bu sinir, çeşitli nedenlerle baskı altında kaldığında hem duyusal hem de motor fonksiyonlarda bozulmalar meydana gelir. Bu durum özellikle tekrarlayan el ve bilek hareketleri yapan kişilerde daha sık görülür. Bilgisayar kullanımı, uzun süre klavye ve mouse ile çalışma, el işiyle uğraşanlar, üretim hattında çalışanlar veya titreşimli alet kullanan bireyler risk altındadır. Bunun yanı sıra hamilelik, diyabet, tiroit hastalıkları, romatizmal rahatsızlıklar ve obezite gibi durumlar da karpal tünel sendromunun gelişme riskini artırabilir" diye konuştu.

"Şikayetler çoğunlukla başparmak, işaret parmağı ve orta parmakta hissedilir"

Karpal tünel sendromunun en belirgin belirtilerinden birinin gece artan uyuşma ve ağrı olduğunu belirten Kurnaz, "Hastalığın en sık görülen belirtileri arasında elde uyuşma, karıncalanma, yanma hissi ve ağrı yer alır. Bu şikayetler çoğunlukla başparmak, işaret parmağı ve orta parmakta hissedilir. Özellikle geceleri artan uyuşma ve ağrı, hastaların uykudan uyanmasına neden olabilir. Bazı kişiler ellerini sallayarak rahatlama ihtiyacı hisseder. İlerleyen evrelerde ise kavrama gücünde azalma, nesneleri düşürme ve ince işlerde zorlanma gibi fonksiyon kayıpları ortaya çıkabilir. Tedavi edilmediğinde başparmak kaslarında zayıflama ve incelme görülebilir" dedi.

"Klavye ve mouse kullanımında bileğin nötr pozisyonda tutulması, uygun desteklerin kullanılması şikayetleri azaltabilir"

Hastalığın tedavi edilmediğinde başparmak kaslarında zayıflamaya ve incelmeye neden olabileceğine dikkat çeken Kurnaz, "Hatta geciken vakalarda sinir hasarı kalıcı hale gelebilir. Bu nedenle erken dönemde önlem almak büyük önem taşır. Öncelikle el bileğini zorlayan ve tekrarlayan hareketlerden kaçınmak, çalışma ortamını ergonomik hale getirmek ve düzenli aralar vermek gerekir. Klavye ve mouse kullanımında bileğin nötr pozisyonda tutulması, uygun desteklerin kullanılması şikayetleri azaltabilir. Ayrıca istirahat, soğuk uygulama ve basit egzersizler de erken dönemde fayda sağlayabilir. Belirtilerin devam etmesi durumunda mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Hastalığın erken dönemlerinde gece ateli kullanımı ile bilek sabit tutularak sinir üzerindeki baskı azaltılabilir. Bunun yanı sıra fizik tedavi uygulamaları, egzersiz programları ve ilaç tedavileri ile şikayetler büyük ölçüde kontrol altına alınabilir. İlerlemiş vakalarda cerrahi müdahale gündeme gelebilir. Cerrahi tedavide amaç, sinir üzerindeki baskıyı ortadan kaldırarak hastanın şikayetlerini gidermektir" ifade etti.

"Tekrarlayan hareketleri azaltın"

Kurnaz, sağlıklı bir yaşam için çalışma ergonomisine dikkat edilmesi, tekrarlayan hareketlerin azaltılması ve vücudun verdiği sinyallerin doğru değerlendirilmesinin bu tür rahatsızlıkların önlenmesinde önemli rol oynadığını sözlerine ekledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı