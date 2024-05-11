Üye Girişi
Haberler

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla Türkiye'ye gelen en fazla 7 bin yabancı hastanın tedavi giderleri ücretsiz olacak.

Yabancı hastalar için Türkiye'de sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanma kapsamı genişletildi. Yeni karara göre, artık yılda en fazla 7 bin yabancı hasta, devlet hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

CUMUHURBAŞKANI KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 10 Mayıs 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 8438 numaralı "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin 17/1/2024 Tarihli ve 8105 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'da değişiklik yapıldı.

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

7 BİN YABANCI HASTANIN TEDAVİ GİDERLERİ ÜCRETSİZ

Karara göre, tedavilerinin Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumları ile devlete ait üniversite hastanelerinde yapılmış olması kaydıyla; Dışişleri Bakanlığının koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile Türkiye'ye gelen yılda en fazla 7 bin yabancı hastanın; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63'ncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (f) bentleri kapsamındaki sağlık hizmeti, ilaç, tıbbî cihaz, ortez-protez ve malzemelerin Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında karşılanması mümkün olan tedavi giderleri ücretsiz olacak.

TÜM GİDERLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI KARŞILAYACAK

Bu kapsamda ayakta muayene olan hastaların ilaç bedelleri, Sağlık Uygulama Tebliği veya kamu fiyatı üzerinden, tıbbi cihaz, ortez-protez ve medikal malzeme giderleri ise temin bedelleri üzerinden Sağlık Uygulama Tebliği kriterlerine göre Sağlık Bakanlığı'nca karşılanacak. Karar kapsamına giren hastaların kayıt ve hizmet sunum süreçlerinin yürütülmesinde Göç İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı destek sağlayacak.

Kaynak: ANKA / Sağlık

Dışişleri Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Politika Dünya Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

 Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

 Suriyeli çoban, emekli zabıta amiri olan patronunu öldürdü

Suriyeli çoban, emekli zabıta amiri olan patronunu öldürdü
500

Yorumlar (41)

ülker kaya:

Büyük devlet olmak bunu gerektiriyor. Tebrik ediyorum

26
236
yanıtYanıtla
Nuri Aga:

La Bi yürü git. Büyük devlet önce kendi hastasını, emeklisini ihya eder.

yanıt210
yanıt13
şahabettin Ayyıldız:

Büyük devlet önce kendi halkına sahip çıkar

yanıt181
yanıt10
Murat Yıldırım:

Ayranin yok icmeye…

yanıt137
yanıt9
mahalle sakini:

Belli ki bunlar Filistin'li kardeşlerimiz halkı provoke edici başlık atmayı bırakın terörize edersiniz.

37
149
yanıtYanıtla
Realist:

Filistinli kardeslerimiz ise 70.000 getirsin . Ama Doktora zam yapma sonra bedava calis

yanıt31
yanıt23
Salih Kandıralı:

İsktirtmeyin Doktorunuzu Memurunuzu. TC vatandaşıyız. 8000 Primim var. Hastaneye gidemiyoruz. Gss primi istiyor. Hepsinin .....

yanıt44
yanıt7
Banu Çelik:

Mülteciler bizden daha rahat yaşıyor valla. Keşke mülteci olsaydim

150
12
yanıtYanıtla
Nurullah Aydın:

keşke hiç olmasaydın

yanıt5
yanıt62
Realist:

Neden ???

90
6
yanıtYanıtla
Tüm 41 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title