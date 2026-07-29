Karadeniz’de bir ilk: Samsun Şehir Hastanesi’nde PFA dönemi başladı

Dünyada kalp ritim bozukluklarının tedavisinde öne çıkan en yeni yöntemlerden biri olan plsed field ablasyon (PFA), Samsun Şehir Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. Özellikle atriyal fibrilasyon tedavisinde güvenliği ve etkinliğiyle dikkat çeken teknoloji, Karadeniz Bölgesi'ndeki hastalara ileri düzey tedaviye kendi şehirlerinde ulaşma imkanı sunacak.

Samsun Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Elektrofizyoloji Ünitesi, kalp ritim bozukluklarının tedavisinde dünyada en yeni teknolojiler arasında yer alan PFA yöntemini başarıyla uygulamaya başladı. Özellikle atriyal fibrilasyon başta olmak üzere kalp ritim bozuklukları, milyonlarca insanı etkileyen ve felç ile kalp yetersizliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen önemli hastalıklar arasında yer alıyor. Bu nedenle güvenli ve etkili tedavi yöntemleri büyük önem taşıyor. PFA teknolojisi, klasik ablasyon yöntemlerinden farklı olarak ısı ya da aşırı soğuk yerine kontrollü elektrik alanları kullanarak yalnızca hastalıklı kalp dokusunu hedef alıyor. Böylece çevrede bulunan yemek borusu, sinirler ve damarlar gibi önemli yapıların korunmasına yardımcı olurken, işlem güvenliğini de artırıyor. Bilimsel çalışmalar, yöntemin hem etkinlik hem de güvenlik açısından başarılı sonuçlar sunduğunu; işlem süresinin kısalması ve komplikasyon riskinin azalmasının ise önemli avantajları arasında yer aldığını ortaya koyuyor.

48 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu

Dört yıldır çarpıntı ve kalp ritim bozukluğu şikayeti yaşayan 48 yaşındaki İlker Topkara, Samsun Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Elektrofizyoloji ve Aritmi Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Beğenç Taşcanov, Doç. Dr. Rüstem Yılmaz ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı girişimsel tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Bu teknolojinin Samsun'da uygulanmaya başlaması, yalnızca Samsun Şehir Hastanesi için değil, tüm Karadeniz Bölgesi için önemli bir gelişme niteliği taşıyor. Bölge halkı, ileri teknoloji gerektiren bu tedaviye artık kendi şehirlerinde ulaşabilecek.

"Güvenli tedavi seçeneklerini sunmayı hedefliyoruz"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Samsun Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Elektrofizyoloji ve Aritmi Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Beğenç Taşcanov, amaçlarının yalnızca yeni bir teknolojiyi kullanmak olmadığını belirterek, uluslararası standartlarda sağlık hizmetini bölgeye kazandırmayı ve hastalara en güncel, en güvenli tedavi seçeneklerini sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Prof. Dr. Taşcanov, PFA programının ilk uygulamalarında bilgi ve deneyimleriyle katkı sağlayan Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Hikmet Yorgun ve Prof. Dr. Kudret Aytemir'e teşekkür ederek, desteklerinin programın güçlü ve güvenli bir başlangıç yapmasında önemli rol oynadığını vurguladı. Ayrıca sürecin başarıyla yürütülmesinde emeği geçen hekimlere, hemşirelere, anestezi ekibine, teknisyenlere, hastane yönetimine ve üniversite yönetimine teşekkür eden Taşcanov, ekip çalışması ve bilimsel iş birlikleriyle hastalara en güncel tedavi yöntemlerini sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı