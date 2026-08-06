Karaciğer Yağlanması Siroza Kadar İlerleyebilir: Uzmanlardan Bitkisel Ürün Uyarısı

Karaciğer yağlanması, günümüzde hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenmenin yaygınlaşmasıyla birlikte en sık görülen hastalıklardan biri haline geldi. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Çokiçli, çoğu zaman önemsenmeyen karaciğer yağlanmasının tedavi edilmediğinde siroza kadar ilerleyebileceğini belirterek, bilinçsiz kullanılan bitkisel ürünlerin ise karaciğere faydadan çok zarar verebileceği uyarısında bulundu.

"Karaciğerimde yağlanma var" cümlesi artık polikliniklerde en sık duyulan şikayetlerden biri haline geldi. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Çokiçli, insülin direnci, fazla kilo ve hareketsiz yaşamla yakından ilişkili olan karaciğer yağlanmasının sanıldığı kadar masum olmadığını belirterek, erken tanı ve kontrollü kilo kaybının tedavide en önemli basamak olduğunu söyledi.

Karaciğer yağlanması siroza kadar ilerleyebilir

Karaciğer yağlanmasının toplumda giderek yaygınlaştığını belirten Doç. Dr. Esra Çokiçli, "Karaciğer yağlanması insülin direnci, hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme ve fazla kiloyla doğrudan ilişkili önemli bir sağlık sorunudur. Özellikle göbek çevresindeki yağlanmanın artmasıyla birlikte karaciğerde de yağ birikimi başlıyor. Sanılanın aksine bu durum masum değildir ve tedavi edilmediğinde siroza kadar ilerleyebilir" dedi.

Kontrollü kilo vermek önemli

Karaciğer yağlanmasının en etkili tedavisinin yaşam tarzı değişikliği olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Çokiçli, "Bilimsel olarak karaciğer yağlanmasının en etkili tedavisi kontrollü kilo vermektir. Ancak burada önemli olan hızlı kilo kaybı değil, dengeli beslenmeyle yavaş ve sağlıklı şekilde kilo vermektir. Hızlı kilo vermek de karaciğer üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Gerektiğinde karaciğer hücrelerini destekleyen bazı tedaviler uygulanabilir" diye konuştu.

Bilinçsiz bitkisel ürün kullanmayın

Karaciğer yağlanmasına iyi geldiği iddiasıyla satılan ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Doç. Dr. Çokiçli, "Özellikle aktarlardan temin edilen ve karaciğer yağlanmasına iyi geldiği söylenen bitkisel ürünler kontrolsüz kullanıldığında ciddi karaciğer hasarına, hatta karaciğer yetmezliğine kadar gidebilen sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle hiçbir takviye veya bitkisel ürün hekim önerisi olmadan kullanılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Erken tanı için düzenli kontrol şart

Karaciğer yağlanmasının ultrasonla büyük oranda tespit edilebildiğini ifade eden Doç. Dr. Çokiçli, "Tanıda ultrason önemli bir yere sahip. Gerekli görülen hastalarda ise FibroScan veya manyetik rezonans gibi ileri görüntüleme yöntemlerinden yararlanıyoruz. Tanı konulan hastaların belirli aralıklarla takip edilmesi, tedaviye verilen yanıtın değerlendirilmesi ve hastalığın ilerlemesinin önlenmesi açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı