Karaciğer yetmezliği bulunan iki hastayı yakınlarının bağışı hayata bağladı

Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Besra Oruç ve Seyfettin Özdemir, Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yakınlarından alınan karaciğer dokusunun nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.

Diyarbakır'da yaşayan ve yaklaşık 30 yıldır siroz tanısı ile ilaç tedavisi gören 6 çocuk annesi 48 yaşındaki Besra Oruç, son dönemde rahatsızlığının ilerlemesi üzerine Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Karaciğer nakli olması gerektiği belirtilen Oruç için uygun donör arayışına girildi.

Oğlunun bağışta bulunmak istemesi üzerine tetkikler yapıldı.

Yaklaşık 10 gün önce 19 yaşındaki oğlu Mehmet'ten alınan karaciğer dokusu, annesi Besra Oruç'a 9 saat süren ve başarıyla geçen cerrahi müdahaleyle nakledildi.

Muş'ta yaşayan 3 çocuk babası 43 yaşındaki Seyfettin Özdemir de aşırı yorgunluk ve halsizlik gibi şikayetleri üzerine Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkiklerde karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Özdemir'e bir hafta önce 22 yaşındaki yeğeni Semanur Özdemir'den alınan karaciğer dokusunun yaklaşık 10 saat süren cerrahi müdahaleyle nakli gerçekleştirildi.

"İki oğlum da bana karaciğerini vermek istedi"

Besra Oruç, AA muhabirine, yaklaşık 30 yıldır siroz teşhisiyle yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Son dönemde artan ağrıları nedeniyle hastaneye başvurduğunu anlatan Oruç, "Çok tedavi gördüm. Son dönemde karnımın da şiştiğini gördüm. Çok ağladım, üzüldüm. İki oğlum da bana karaciğerini vermek istedi. Bir oğlumda karaciğer yağlanması olduğu için bağışta bulunması uygun görülmedi. 19 yaşındaki oğlumun karaciğerini doktorlar uygun buldu. Ameliyat oldum, çok şükür sağlığıma kavuştum. Kalkıp, yürüyebiliyorum. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

"İki sene önce bu hastalıktan ağabeyimi kaybettim"

Seyfettin Özdemir de bazı sağlık sorunları yaşaması üzerine Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurduğunu belirtti.

Yapılan tetkikler sonucu karaciğer yetmezliği tanısı konulduğunu anlatan Özdemir, "İki sene önce bu hastalıktan ağabeyimi kaybettim. Ondan dolayı tedavi görmek için hastaneye başvurdum. Yeğenim sağ olsun karaciğer bağışı yaptığı için eski sağlığıma kavuştum, mutluyum. Kendimi çok iyi hissediyorum, teşekkür ediyorum her şey için. Hocalarımızdan da Allah razı olsun. Hocalarımız ve sağlık personeli bize çok ilgi gösterdiler." diye konuştu.

Dayısı için bağışta bulunan Semanur Özdemir de hem kendi hem de dayısının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Özdemir, "Karaciğerimin bir kısmını dayıma bağışladım. Şu an hayatının en mutlu günlerini yaşıyor diyebilirim çünkü hayata tutundu. Bu benim için de çok mutluluk verici. İkimiz de çok mutluyuz. Doktorlarımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Karaciğer yetmezliği gelişirse diyaliz gibi bir seçeneğimiz de yok"

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Sorumlusu Doç. Dr. Murat Sevmiş, Diyarbakır ve Muş'tan gelen karaciğer yetmezliği teşhisi konulan hastalar için nakil kararı aldıklarını söyledi.

Besra Oruç için uygun donörün oğlu olduğunu tespit ettiklerini anlatan Sevmiş, "Anne ve babalar verici çocukları olduğunda biraz kaygılı oluyorlar. Aileye durumun ciddiyetini anlattık, rahat olmalarını söyledik çünkü karaciğer kendini yenileyebilen bir organ. Vericimizi 2 gün önce taburcu ettik. Alıcımızın da şu anda durumu çok iyi. Alıcımızı da 2-3 güne kadar taburcu etmeyi planlıyoruz. Her ikisi de sağlığına kavuştu." dedi.

Sevmiş, Muş'tan gelen hastaları Seyfettin Özdemir için de 8 donörü incelediklerini, yeğeni Semanur'un en uygun donör olduğunu tespit ettiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu ameliyat da yaklaşık 10 saat sürdü. Alıcımız ve vericimiz iyi. Alıcıyı da 2-3 güne kadar inşallah taburcu edeceğiz. Muş'a güzel haberlerle göndereceğiz inşallah. Karaciğer naklini bütün ailelere anlatmamız gerekiyor. Karaciğer nakli maalesef böbrek nakli gibi değil. Karaciğer yetmezliği gelişirse diyaliz gibi bir seçeneğimiz de yok. Karaciğer kendini yenileyebilen bir organ olduğu için verici olmak konusunda insanların korkmasına gerek yok. Verici olma konusunda insanları duyarlı olmaya çağırıyorum. Bir can, bir umut, insanlara destek vermemiz lazım."

"Karaciğer naklinde yüzde 92,5 başarı oranımız var"

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Kırbaş da hastanelerinde 2025 yılında 200 böbrek ve 68 karaciğer naklini başarıyla gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kırbaş, Türkiye ortalamasının üzerinde başarı oranına sahip olduklarını ifade ederek, "Böbrek naklinde yüzde 98, karaciğer naklinde de yüzde 92,5 gibi yüksek bir başarı oranımız var. Bu oran Türkiye ortalamasının çok üstünde. Yakında çocuk hastalara da böbrek nakline başlayacağız. Sadece Diyarbakır'a değil, çevre illere de büyük bir hizmet veriyoruz. Son teknikleri uygulayarak hastalarımızı tekrar sağlıklarına kavuşturuyoruz. Sadece böbrek, karaciğer değil, kornea ve kemik iliği nakli de yapıyoruz. Korneada 72, kemik iliğinde ise 17 naklimiz var." dedi.