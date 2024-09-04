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Karaciğer Nakliyle Sağlığına Kavuşan Bebek

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Muğla'da yaşayan ve karaciğer yetmezliği tanısı konulan Çağatay bebek, İzmir'de yapılan nakil sayesinde sağlığına kavuştu. Bebeğin halası uygun verici olarak seçildi ve başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Çağatay bebek, hızla iyileşerek taburcu edildi.

Muğla'da yaşayan ve 10 aylıkken karaciğer yetmezliği tanısı konulan Çağatay bebek, İzmir'de özel bir hastanede halasından yapılan nakille sağlığına kavuştu.

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan Arife ve Okan Topçu çifti, Çağatay adını verdikleri bebeklerinde görülen sarılığın geçmemesi üzerine İzmir'deki bir üniversite hastanesine başvurdu. Burada muayene edilen bebek, safra kanalları yokluğu tanısıyla ameliyat edildi.

Operasyonun ardından birkaç ay normale dönen ancak sonrasında kilo vermeye başlayan ve sürekli ağlayan Çağatay bebek, İzmir'deki özel bir hastaneye getirildi. Bebeğin kontrolünü yapan doktorlar, karaciğer yetmezliği tanısı koyarak acil karaciğer nakli kararı aldı. Yapılan testlerde halanın uygun verici olduğu belirlendi.

Üniversite öğrencisi hala Yasemin Topçu'dan hastanenin Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç'ın liderliğindeki ekip tarafından 24 Haziran'da nakil gerçekleştirildi. Ameliyatın ardından hızla iyileşen Çağatay bebek, taburcu edildi.

"Nakil olmasa 3 ay içinde kaybetmemiz söz konusuydu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Murat Kılıç, bebeğin nakile girerken sağlık durumunun çok kötü olduğunu ve 10 aylık bebeğin 5 kilogram olduğunu belirtti.

Nakil öncesi oldukça belirgin karaciğer yetmezliği, büyüme ve gelişme geriliği olduğunu aktaran Kılıç, "Karaciğer yetmezliğine bağlı olarak akciğerleri de etkilenmişti. Bu durum büyüme ve gelişme geriliğini ağırlaştırıyordu. Nakil olmasa 3 ay içinde kaybetmemiz söz konusuydu. 6 kilogram altında çocuklarda naklin riski yüksek olduğu için normal şartlarda bebekleri biraz daha büyütmek için bekliyoruz ama bu bebekte hastalığın ağırlığından dolayı beklemeye tahammülümüz olmadığından acil şartlarda nakil yaptık." diye konuştu.

Anne Arife Topçu da bebeğinin çok zayıf olduğunu belirterek, "Gece gündüz sürekli ağlayan, hiç susmayan bir bebekti. Ağrıları vardı, ağlıyordu ama biz neden olduğunu anlayamıyorduk. 10 aydır ağlayan bir çocuk vardı. Ama şu an şükür sadece gülüyor. Hızla kilo aldı. Şimdi anne baba olduğumuzu, çocuk büyüttüğümüzü anladık. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Baba Okan Topçu ise oğlunun sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, kardeşine teşekkür etti.

Hala Yasemin Topçu da yeğeninin rahatsızlığını öğrendiğinde çok üzüldüğünü ifade ederek, "Nakil için yengem ve ağabeyimin verici olamayacaklarını öğrendiğimiz gün ikisinin de yüz ifadesini ömür boyu unutmayacağım. O an hiç düşünmeden 'Ben veririm' dedim. İyi ki de vermişim. Şimdi Çağatay'ı gördükçe dünyalar benim oluyor. Onu çok seviyorum." dedi.

Kaynak: AA / Sağlık

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