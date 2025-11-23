Kalp Ritim Bozukluğu Geçiren Genç Adam Başarılı Operasyonla Hayata Döndü

MUĞLA'da ölümcül kalp ritim bozukluğu nedeniyle yoğun bakıma alınan Murat Akçil (27), Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara 'ya sevk edildi. Akçil, burada geçirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Olay, 19 Kasım Çarşamba gecesi meydana geldi. Ortaca ilçesindeki evinde fenalaşan Murat Akçil, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölümcül kalp ritim bozukluğu tespit edilen Akçil, yoğun bakımda uygulanan şok tedavisi ile hayata döndürüldü. Durumu kritik olan Alçil için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans uçak talep edildi. 20 Kasım Perşembe günü Milas-Bodrum Havalimanı'ndan havalanan ambulans uçak, Akçil'i Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne nakletti. Burada Aritmi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serkan Topaloğlu tarafından Akçil, operasyona alındı. Başarılı operasyonun ardından Akçil, "Yaşadığım süreç çok zordu, çok şükür sağlığıma kavuştum" dedi.