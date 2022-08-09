Kalp nakli bekleyen 12 yaşındaki Edanur, yerleştirilen Aort kapakçığı ile sağlığına kavuştu

Ameliyat şansını kaybettiği söylendi, yapılan başarılı operasyonla 7 günde taburcu oldu

İSTANBUL - 12 yaşındaki Edanur Sarıkız, kalbinin aort kapakçığının yapısal olarak bozulması ve kalp yetmezliği nedeniyle ailesi tarafından Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Tetkikler sonucu kalbin çok zayıf kasıldığı için ameliyatın tüm dünyada yüzde 90'nın üzerinde ölüm riski barındırdığı öğrenilirken Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Babürhan Özbek, yaptığı başarılı operasyonla Edanur'a ömür boyu sağlıkla kullanabileceği Aort kapakcığı yerleştirildi. Edanur ameliyatın ardından 7 günde sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu oldu.

12 yaşında olan Edanur Sarıkız'ın ailesi, kızlarının kalp rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu 2 hastaneden kızlarının ameliyat şansını kaybettiğini ve kalp nakli ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun üzerine aile, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne de başvurdu. Yürütülen tetkikler sonucu, Edanur'un kalp pompa fonksiyonunun yüzde 20 olduğu Aort kapakcığı için Aort cerrahisine ihtiyacı olduğu fakat kalp zayıf kasıldığı için ameliyatı tüm dünyada yüzde 90'nın üzerinde ölüm riski olduğu öğrenildi. Bunun üzerine kolları sıvayan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Babürhan Özbek ve ekibi 12 yaşındaki Edanur'a yapılan başarılı operasyonla, kalp kası hücrelerini çok etkin koruyup Aort cerrahisinde Aort kökünü genişleterek Edanur'un ömür boyu sağlıkla kullanabileceği Aort kapakçığını yerleştirdi. 12 yaşındaki Edanur Sarıkız, ameliyatın ardından birinci günde annesine kavuştu. Ameliyatın ardından 7 gününde ise sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu oldu.

"Tüm dünyada bu ameliyatlar yüzde 90 üzerinde ölüm riski barındırmaktadır"

Konu hakkında konuşan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Babürhan Özbek, "Edanur kızımız, bize geldiğinde kalbin aort kapakçı yapısal olarak bozulmuştu. Ciddi yetmezlik mevcuttu. Bununla birlikte kalbin pompa fonksiyonu ileri derecede azalmış. Kalp sadece yüzde 20 çalışmaktaydı. Aort cerrahisi ihtiyacı mevcuttu. Fakat kalbin pompa fonksiyonu yavaşladığı için kasılma gücü azaldığı için tüm dünyada bu ameliyatlar yüzde 90 üzerinde ölüm riski barındırmaktadır. Bizden önceki 2 merkez, ameliyat şansını kaybettiğini kalbin değiştirilmesi gerektiğini yani kalp nakli ihtiyacı olduğunu söylemişler. Bize geldiğinde aort cerrahisi için ekipçe operasyonunu planladık. Konseyimizi ayrıntılı olarak değerlendirdik. Ameliyata almaya karar verdik. Bu süreçte ameliyatta kalp kasını, miyokardı, çok etkin bir şekilde koruduk. Aort kökünü de genişleterek, aort cerrahisinde bir ömrü rahatça kullanabileceği bir aort kapakçığı yerleştirdik. Bu başarılı süreç ardından dördüncü saatte solunum cihazından ayrıldı. Birinci gün annesine kavuşturduk. Kontrollerimizde aort kapakçığının çok iyi çalıştığı, kalp kasılma gücü ameliyat öncesine göre iki kat arttığını tespit ettik. Öyle Edanur gibi çok yüksek riskli kalp hastalıkları ihtiyacı olan yavrularımızın ameliyatı çok deneyimli merkezlerde tecrübeli eller tarafından yapılması gerekmektedir" dedi.

"Edanur daha şimdiden serviste annesiyle birlikte koşup oynamaya başladı"

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Babürhan Özbek, devamında, "Edanur daha şimdiden serviste annesiyle birlikte koşup oynamaya başladı. Onun okul başarısı, gelecek başarısı bizim için çok önemli. Şu anda her şey yolunda gözüküyor. Kontrollerimiz de gayet iyi ve kalbin kasılma gücü de 2 kat kadar arttı. Bundan sonra onu çok keyifli, sağlıklı bir gelecek bekliyor. Tabii bu tarz hastalıkların tanınması için öncelikle kontroller çok önemli. Şikayete bağlı mutlaka ilk 1 yaşta çocuk ekokardiyografi dediğimiz şekilde kalbinin kontrol edilmesi gerekiyor. Bunun dışında morarma, çabuk yorulma, göğüs ağrısı gibi şikayetlerde de gecikmeden ihmal edilmeden mutlaka bir uzmana göstermek gerekiyor. Bu tarz riskli kompleks kalp ameliyatları tecrübeli ellerde çok başarıyla yapılıyor. Merak etmesinler. Bizlerin amacı zaten onları sağlıkla topluma kazandırmak ve yüzlerini güldürmek" diye konuştu.

"Okuldaki arkadaşımla oynamayı çok istiyorum"

Ameliyatının başarılı bir şekilde geçtiğini söyleyen 12 yaşında ki Edanur Sarıkız, "Ameliyatım çok güzel geçti. Buradaki doktorlar hepsi bana çok iyi baktılar. Beni hazırlayıp ameliyata soktular. Korkacak hiçbir şey yoktu. Hayallerim okumak, doktor olmayı istiyorum. Arkadaşlarımı çok özledim, okuldaki arkadaşımla oynamayı çok istiyorum. Kendime geldim. Doktorları çok seviyorum. Onlar beni çok sevindirdiler, beni iyileştirdiler, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.