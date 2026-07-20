Kalp krizi geçiren şahıs ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren şahıs, ileri tedavi amacıyla ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Darende ilçesinde akut miyokard enfarktüsü tanısı konulan 61 yaşındaki erkek hasta A.D. için ambulans helikopter talep edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla helikopter pistine ulaştırılan hasta, ambulans helikoptere alınarak ileri tetkik ve tedavisi için ilgili sağlık merkezine sevk edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı