Kalp Krizi Geçiren Genç, Organ Bağışıyla 3 Hastaya Hayat Verdi

İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen 34 yaşındaki H.Ö'nün organ bağışı, 3 hastanın hayata tutunmasını sağladı. Ailesi, organ bağışı ile başka hayatlara umut olmayı seçti.

İzmir'de kalp krizinin ardından beyin ölümü gerçekleşen 34 yaşındaki kişinin "Organlarımı bağışlayın" sözü, 3 hastayı hayata tutundurdu.

Buca ilçesinde yaşayan diş teknisyeni H.Ö, 28 Ekim Salı günü arkadaşının evinde kalp krizi geçirdi.

Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan H.Ö'nün 3 gün süren tedavisinde beyin ölümü gerçekleşti.

Organ nakil koordinatörleri ve doktorların aileyle görüşmesinin ardından H.Ö'nün böbrekleri ve karaciğeri acil organ bekleyen 3 hastaya nakledildi.

İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu.

"Kardeşim her gün birilerinin duasında olacak"

Organları bağışlanan H.Ö'nün ablası C.D, AA muhabirine, kardeşinin vefatının aileyi çok üzdüğünü söyledi.

Beyin ölümü üzerine organlarını bağışlama kararı aldıklarını ifade eden C.D, şöyle konuştu:

"Annemle babam için çok zor oldu. Evimize ateş düştü ama en azından birilerine umut olacak. Belki acılı bir anne, acılı bir eş, bir bebek babasını bekliyor olabilirdi. En azından onların evinde mutluluk olsun. Kendisinin de yazılı bir vasiyeti yoktu ama organlarını bağışlamak istediğini söylüyordu. Acılıyım, Allah kimseye yaşatmasın ama duyduğum zaman hoşuma gidiyor 3 organı birilerinde yaşıyor."

C.D, kendisinin de organlarını bağışlayacağını belirterek, "Organlarımız toprak olup gideceğine belki bir çocuk mutlu olacak. Belki bir annenin gözyaşını kuruttu. Mutlu oldu, yüzünü güldürdü kardeşim. Kardeşim her gün birilerinin duasında olacak." dedi.

Hastanenin organ nakil koordinatörü hemşire Özden Kır, beyin ölümlerinin ardından ailelerle görüştüklerini, organ bağışı hakkında bilgiler verdiklerini, doğru olmayan bilgiler nedeniyle yaşadıkları tereddütleri gidermeye çalıştıklarını anlattı.

"4 hastamızın organları 20 kişiye can verdi"

Başhekim Prof. Dr. Yekta Öncel de 2025 yılında hastanelerinde 17 beyin ölümü gerçekleştiğini, yakınlarının onayıyla 4 kişinin organlarının bağışlandığını söyledi.

Organ bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığını kaydeden Öncel, "Organ bağışı konusunda toplumsal bilincin artması lazım. 4 hastamızın organları 20 kişiye can verdi. Her organ bağışı bir umuttur ve bir candır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
Haberler.com
