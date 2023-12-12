Kalp doktorlarından 1 yılda 400 açık kalp ameliyatı

SAMSUN - Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktorlar, 1 yılda 400 açık kalp ameliyatı yapmayı başardı.

Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde 400. açık kalp cerrahisini yapmayı başaran doktorlar için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda plaket töreni düzenlendi. Plaket töreninde konuşan doktorlar, 1 yıl içerisinde yapılan 400 açık kalp ameliyatından dolayı gururlu olduklarını söylediler.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Tıp Bilimleri, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emrah Ereren, "400 vaka neden önemli? Aslında burası 2 ameliyathaneli, 6 yoğun bakımlı ve 25 yataklı çalışan bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bir bölümüdür. Bu tabii bir andan olabilen bir şey değildir. Yıllardın süregelen bir emek vardır. Samsun aslında 3 büyük şehirden sonra ilk kalp ameliyatının yapıldığı şehirdir. 1978 yılında ilk ameliyat oluyor. 1984 yılında da ilk açık kalp ameliyatı Ankara, İzmir, İstanbul'dan sonra Samsun'da gerçekleşiyor. Sonrasında bu işi üniversite üstleniyor. 400 vaka çoğu klinikte yapılamayan bir sayıdır. 365 geçen yıl yapınca 400 de olur mu diye konuşmuştuk. 400 oldu ve devam ediyor. Bu sene herhalde 430'larda bitireceğiz. Kalp merkezi kriteri Sağlık Bakanlığının kriterine göre 100 ameliyat yapılabilen bir yer kalp cerrahisi merkezi olmak için başvuru yapabiliyor. 250 ameliyat yapıyorsanız o şehirde 2. merkez açılması için talepte bulunabiliyor. 400 rakamı aslında bu bakımdan çok önemlidir. 400 şimdiye kadar hiç olmadı. Çoğu şehirle konuştuk ve onlarda da böyle bir rakam yok. Türkiye'de yılda 60 bin açık kalp ameliyatı yapılıyor. Merkez sayısı muazzamdır. 334 merkez sadece İstanbul'da var. Damar ameliyatları ile beraber senenin başından beri 6 bin tane ameliyat yapmışız. 35 bin poliklinik yapmışız. Bu rakamlar çok ciddi rakamlardır. Benim açımdan sayıların bir önemi yok. Kaliteli, düzgün ve doğru bir iş yapmak önemlidir" dedi.

"Bu hastane Samsun'un en büyük kalp merkezi"

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahili Tıp Bilimleri, Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Arslan, "Gerçekten 400 rakamına ulaşmak bizim için önemli bir durumdur. Birçok vaka yapıyoruz. Kompleks vakalar yapmaktayız. Kapak değişimi yapmaktayız. Bir kalp merkezinde yapılan bütün işlemler burada yapılmaktadır. Biz bunu arkamızdaki güç ile yapabiliyoruz. Kalp ve damar cerrahisi arkamızda var. Bizim için çok değerli bir kliniktir. Aslında ilk kurulduğunda butik bir hastaneydi burası. Şu anda Samsun'un en büyük kalp merkezi haline getirdik. En çok anjiyografi işlemleri bizdedir. Bypass sayıları da yine hastanelerden fazladır" diye konuştu.

"Karadeniz'de yüksek açık kalp cerrahisi ameliyatı yapan ilk merkez olduk"

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Dr.Öğr. Üyesi İlker Hasan Karal ise, "400. açık kalp cerrahisi geçen hafta itibarıyla yapıldı. Karadeniz'de ve diğer hastaneler dahilinde bu kadar yüksek açık kalp cerrahisi ameliyatı yapan ilk merkez olduk. Bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağıdır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 400 açık kalp ameliyatı yapan doktorlara ve çeşitli nedenlerden dolayı başka bir sağlık merkezinde çalışan veya emekli olan kalp doktorlarına plaket verildi. Program pasta kesimi ile son buldu.