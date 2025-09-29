Kalp Damar Hastalıkları Alarm Veriyor: Genç Nüfus Tehdit Altında

İZMİR Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sedat Taş, özellikle son dönemde 40 yaş altı nüfusta kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin sık görüldüğüne dikkati çekip, "Kalp damar hastalığından her yıl 18 milyon insanı kaybediyoruz. Bu bir kalp-damar hastalığı pandemisi demektir" dedi.

İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sedat Taş, kalp damar hastalıklarının hem dünyada hem Türkiye'de oldukça yaygın görüldüğünü belirtti. Doç. Dr. Taş, Dünya Kalp Federasyonu öncülüğünde her yıl 29 Eylül'de Dünya Kalp Günü adıyla bir farkındalık etkinliği düzenlendiğini söyledi. Kalp damar hastalıklarındaki artışın sessizce ilerlediğine dikkat çeken Doç. Dr. Sedat Taş, "Dünya genelinde yaklaşık 612 milyon kalp damar hastası var. Herhangi bir kalp damar hastalığından etkilenen insan sayısı 612 milyon. Her yıl 18 milyon kişi bu yüzden hayatını kaybediyor" diye konuştu.

Covid-19 pandemisinde Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verdiği rakamlara göre toplam 7 milyon ölüm görüldüğünü vurgulayan Doç. Dr. Taş, "Resmi olmayan rakamlara da bakıldığında 7-14 milyon arasında kişi hayatını kaybetti. Ama kalp damar hastalığından her yıl 18 milyon insanı kaybediyoruz. Bu bir 'kalp damar hastalığı pandemisi' demektir. Farkındalık bu açıdan önemli" ifadelerini kullandı.

'OBEZİTEYE BAĞLI HİPERTANSİYONDA DÜNYADA 3'ÜNCÜ SIRADAYIZ'

Dünya genelindeki tüm ölümlerin yüzde 32'sini kalp damar hastalıklarının oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Sedat Taş, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 37,2 olduğunu ve tüm ölümlerin içinde en sık görülen ölüm nedeni olduğunu açıkladı. DSÖ'nün 2025'te 'Don't miss a beat' (Bir kalp atımını kaçırma) sloganı yayınladığını dile getiren Doç. Dr. Taş, şöyle devam etti:

"Sevdiklerinize ayıracağınız bir kalp atımını dahi kaybetmeyin. Bunu sağlamanın yolu da kalp sağlığınıza iyi bakmak. Kalp damar hastalıkları konusunda hem dünyada hem ülkemizde ciddi bir yükseliş görüyoruz. 1993'ten sonra dünya genelinde kalp damar hastalıklarından ölümler yüzde 54 oranında arttı. Ülkemizde 2013 ile 2023 arasında, 23-34 yaş aralığında kalp damar hastalıklarından ölümler yüzde 52,7 oranında arttı. Bunun en önemli nedenlerinden biri hipertansiyon. Obezite 20 yaşın altına kadar düştü. Obeziteye bağlı hipertansiyon oranları 15-25 arası yaş grubunda son birkaç yılda yüzde 20 arttı. Ülkemiz obeziteye bağlı hipertansiyonda dünyada 3'üncü sırada. Genç nüfusumuzu tehdit eden ciddi bir risk var. 21'inci yüzyılın hastalığı hareketsizliktir. Ekran bağımlılığı ve obezite eşittir kalp damar hastalıkları."

'ASANSÖR YERİNE MERDİVEN KULLANARAK RİSKİ YÜZDE 20 AZALTIN'

Kalp damar hastalıklarını yüzde 80 oranında azaltmanın mümkün olduğunun altını çizen Doç. Dr. Sedat Taş, egzersize önem vermek gerektiğini söyledi. Haftada 5 gün 30 dakika tempolu yürüyüş yapılmasını önerip, bisiklet kullanımı ya da yüzmenin de etkili sporlardan olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Taş, "Bugün eve gittiğinizde asansörü değil de merdiveni kullandığınız an kardiyovasküler riskini yüzde 20 azaltıyorsunuz. Lütfen asansörü değil merdiveni kullanın. Ortopedik problemi olan hastaları dışarda tutuyorum. Hayatımıza giren hazır ve işlenmiş gıdalar en büyük risklerden. Neden 40 yaşın altına bu kadar kalp damar hastalığı girdiğinin bir cevabı da bu. Eski kodlarımıza dönmeliyiz. Akdeniz diyetini hayatımıza sokalım. Ekmek yiyecekseniz lütfen tam tahıllıyı tercih edin. Kuru baklagiller ciddi bir protein kaynağı olduğu için tercih edilmeli. Mevsiminde sebze ve meyve öneriyoruz. Zeytinyağı doymamış yağ oranı en yüksek yağlardan biridir. Lütfen margarin gibi katı yağlardan uzak duralım. Ceviz, badem ve fındığı, işlenmiş değil çiğ kuruyemiş olarak tüketin. Haftada 2 kez balık yiyebilirsiniz, maliyetli olmayan küçük balıkları öneriyoruz" dedi.

'KALP SKORUNUZU HESAPLAYIN'

Sigara ve alkolden uzak durmanın yanı sıra günlük 7-9 saat uykunun da kalp damar sağlığı açısından önemli olduğunun altını çizen Doç. Dr. Sedat Taş, "Kalbimize iyi bakalım. Sevdiklerinize vakit ayırmak için kalp sağlığını önemseyelim. 20 yaşından sonra 1 kez kolesterol ve tansiyon ölçtürüp, 40 yaşın üstündeyseniz kesinlikle kalp damar uzmanına muayene olun. Kalp skoru hesaplıyoruz. Bu sizin 10 yılda bir kalp damar hastalık sorunu yaşama riskiniz yüzde kaç bunu gösteriyor. Yaşam tarzı değişikliği ya da ilaç önerisinde bulunuyoruz. Kalp sağlığınız hem sizin hem bizim için önemli" diye konuştu.