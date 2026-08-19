Nadir Hastalıkla Mücadelede Mucize: Damar Tıkanıklığı Kapalı Yöntemle Tedavi Edildi

ANKARA'da nadir görülen langerhans hücreli histiositoz (LHH) hastalığı nedeniyle kalbinin kan pompalama gücü yüzde 25'e düşen Satı Koç'un (42), her iki bacağındaki ana damarlarında yüzde 98, şah damarında ise yüzde 90 darlık tespit edildi. Koç, açık ameliyatın yüksek risk taşıması nedeniyle kapalı yöntemle tedavi edildi.

Kentte ev hanımı 3 çocuk annesi Satı Koç, yoğun eklem ağrıları ve yürüyememe şikayetiyle Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada Koç'a nadir görülen bir hastalık olan LHH tanısı konuldu. Bağışıklık sistemi hücrelerinin anormal şekilde çoğalması sonucu ortaya çıkan LHH hastalığı nedeniyle kalbinin kan pompalama gücü yüzde 25'e kadar düşen Satı Koç'un her iki bacağındaki ana damarlarda yüzde 98, şah damarında ise yüzde 90 oranında ciddi darlık tespit edildi. Kalp fonksiyonlarının ileri derecede düşük olması, romatolojik hastalığı ve damarlarındaki darlıkların taşıdığı yüksek risk nedeniyle açık cerrahi ya da damar içerisinden girişim yapılması uygun görülmeyen Koç, kapalı yöntemle tedavi edildi. Koldan ve kasıktan girilerek yaklaşık 1,5 saat süren işlemde balon ve stent yöntemi uygulandı.

'MUCİZE GİBİ; ŞİMDİ ÇOK İYİYİM'

Satı Koç, hastalığının nadir ve milyonda bir görülen bir hastalık olduğunu söyleyerek, "O hücrelerin tutulumu sonucu kalbimde tıkanıklık başladı. Doktorlar, hastalığımın çok zor bir hastalık olduğunu söylediler. Çok zordaydım, rahatsızlığım vardı, ağrılarım çoktu. Hastalığım tedavi edilirken, kalp yetmezliğim oluştu. Kalbimde çok ciddi bir problem olduğu için tedavi alamadım. En son kalp ve damarlarımda tıkanıklık olduğu söylendi. Şah damarımla ilgili şikayetlerim için operasyon yapılacağı söylendi. Operasyon sırasında riskli olduğu, pıhtı atabileceği söylendi. Doktorlarım da bu şekilde nasıl yaşadığımı söylediler. O şekilde ayakta kalmam büyük bir mucizeydi; hayatım çok zordu, yürümem çok zordu, çok zorlanıyordum. Bütün ana damarlarım tıkalıymış. Bu süreçte doktorlarım çok güzel ilgilendi. Şimdi de asıl hastalığımın tedavisi için romatolojiye devrettiler, tedavim iyi gidiyor. Çok zorlanıyordum yürürken şimdi daha kolaylaştı, nefes almam da daha kolaylaştı. Umudumu tamamen kaybetmiştim. Mucize gibi; şimdi çok iyiyim" dedi.

'HASTANIN BACAKLARINDAKİ AĞRILAR GİTTİ'

Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Hüseyin Ayhan ise, "Cerrahlarımız açık ameliyat yapılamayacağını söyledi ve hastaya koldan ya da kasıktan girerek stent takma işlemini planladık. Normal insanlarda aorttan çıkan şah damarı, bu hastada sağdan çıkan damardan çıkıyordu. Buna literatürde 'bovin ark' deniliyor ve buraya ulaşmak çok zorladı. Tüm ekip olarak bu işleme karar verdikten sonra hastamızı aldık anjiyo laboratuvarında uyutmadan, narkozsuz bir şekilde hem koldan hem kasıktan girerek işlemi gerçekleştirdik. İşlem yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Biz daha sonra hastanın kasık damarlarını stentledikten sonra buraya ulaşmanın daha bir yolunu bulduk ve şah damarına da ulaştık. Şah damarına da balon stent yaptık. İşlem başarılı bir şekilde sonlandırıldı. Hastamızı servise aldık, daha sonra da servisteki takiplerinden sonra diğer romatolojik hastalıklarla ilgilendik. Hastanın bacaklarındaki ağrılar gitti. İnsanların sadece kalp damarım tıkanır diye düşünmemesi gerekiyor, farklı damarlar da tıkanabiliyor. Bunun için gerekli tetkiklerin yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı