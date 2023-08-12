Kağızman Devlet Hastanesi'nde 'Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler' Farkındalık Çalışması

Kağızman Devlet Hastanesi'nde yapılan farkındalık çalışmasında, hastane personeli tarafından çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Çalışma, hem hastane çalışanları hem de hastalar tarafından ilgiyle karşılandı.

Kağızman Devlet Hastanesi'nde 'Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler' ile ilgili farkındalık çalışması yapıldı.

Hastane başhekimi, müdür ve diğer sağlık personellerinin katılımı ile hastaneye gelen vatandaşlara çocuk yaşta erken ve zorla evlilik hususunda bilgilendirmeler yapıldı.

Yapılan çalışma hem hastane çalışanları, hem de hastaneden hizmet alan vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi gördü. Çalışmayı yürüten ekip, çocuk yaşta evlilikler, sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde yaygın olarak görülen toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca bu sorunun çoğunlukla sebepleri ailelerin eğitimsizliği, ekonomik yoksulluk, yasal yetersizlikler, çatışma ve insani krizler, gelenekler ve toplumsal baskı gibi etmenler olduğuna vurgu yapan heyet, özellikle kırsal alanlarda bu sorunun daha yaygın olduğuna işaret etti.

Bu tür evliliklerin hem birey, hem aile, hem de toplum üzerinde ciddi olumsuz sonuçlar doğurduğuna da vurgu yapıldı.

Kars Kağızman Devlet Hastanesi personelleri hastaneye gelen vatandaşlara, bu tür durumlara maruz kalan bireylerin daha fazla sosyal baskı ve şiddete maruz kalmasına, birisine bağımlı olmasına, kişinin yoksullaşmasına, ağır travmalar ve psikolojik rahatsızlıklara, aile içi şiddetin artmasına, sosyal ve duygusal destekten yoksun kalmalarına, erken ve riskli gebelik, düşük doğum, bebeklerde kronik hastalıklar ve gelişim geriliği gibi sağlık açısından da çok önemli sorunlara neden olduğunu anlattı.

Kağızman İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Fesih Altay, "Amacımız çocuk yaşta evliliğin önüne geçmek bunun en güzel anlatılacağı yer özelikle her gün yüzlerce hastayı ağırladığımız hastanemiz olduğunu düşündük. Oldukça verimli olan bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çocuklarımızın geleceği için elimizden gelen her türlü çabanın içerisinde olacağız" dedi. - KARS