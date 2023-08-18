Japonya'nın Fukuşima'daki Nükleer Atık Suyu Okyanusa Boşaltması Ölümcül Sonuçlar Doğurabilir

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran, Japonya'nın Fukuşima'daki nükleer atık suyunu Pasifik Okyanusu'na boşaltmasının ölümcül sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Kapıkıran, atık suyun radyoaktif sezyum izotopu içerdiğini ve canlılarla temasının tehlikeli olduğunu belirtti. Ayrıca, atık suyun okyanus akıntılarıyla tüm dünyaya yayılarak insan sağlığını etkileyebileceğini düşünüyor.

İSTANBUL, 18 Ağustos (Xinhua) -- Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran, Japonya'nın Fukuşima'daki nükleer atık suyu Pasifik Okyanusu'na boşaltmasının ölümcül sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Su uzmanı olan Kapıkıran, Japonya'nın nükleer kirli atık suyu okyanusa boşaltma çabalarının küresel çapta endişelere yol açtığını belirtti.

Kapıkıran, Xinhua'ya çevrimiçi olarak verdiği demeçte, "Fukuşima'dan okyanusa boşaltılacak kirli sudaki radyoaktif sezyum izotopunun yarılanma süresinin 30 yıl olduğu tüm dünya tarafından biliniyor. Bu izotopun canlılarla temas etmesi tehlikeli ve ölümcüldür" diye konuştu.

Uzman, "Bir miligramının bile büyük bir binayı yok edecek kadar tehlikeli olduğu biliniyor. Bu yüzden söz konusu atık suyun okyanusa boşaltılması kapsamlı bir küresel felakete yol açabilir" dedi.

Kapıkıran, nükleer kirli suyun güçlü okyanus akıntılarıyla tüm dünyaya yayılıp insan sağlığını etkileyebileceğini düşünüyor.

Kapıkıran, "Yapraklarda toplanacak nükleer maddelerin insan sağlığına ya da besin zincirindeki üst yapılara olumsuz, kanser yapıcı etkisinin olacağı çok açık biçimde ortada" ifadesini kullandı.

Uzman, bu eylemin Büyük Okyanus'ta özellikle kıyılarında bulunan balık yuvalarına büyük olumsuz etki yapacağı ve öldürücü olacağının da net bir biçimde söylenebileceğini belirtti.

"Bunların dışında, balık yumurtalarına büyük etkisinin olacağı da çok net biçimde söylenebilir. Balık ve su bitkileri popülasyonlarında mutasyon yaratabilir" diyen uzman, bu ürünleri tüketmenin ölümcül olabileceğini vurguladı.

Kapıkıran, Japonya'ya bilimsel verilere göre hareket etme ve nükleer kirli suyu çevreye zarar vermeden bertaraf etmenin başka yollarına başvurma çağrısında bulundu.

Küresel faydaları önceleyen bir yöntemin bulunabileceği umudunu dile getiren Kapıkıran, sudaki sezyum ve diğer radyoaktif izotopları ve elementleri temizledikten sonra suyu doğaya bırakmanın daha iyi olacağını söyledi.

Basında yer alan haberlere göre Japonya, Fukuşima'nın nükleer kirli suyunu Ağustos sonu ya da Eylül başlarında okyanusa boşaltmayı planlıyor.