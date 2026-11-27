İzmir'de fabrika işçisi Ali Tecik, evinde tadilat yaptığı sırada parmaklarını spiral makinesine kaptırdı. Sol el işaret ve orta parmakları ince bir deri tutacak şekilde kopma seviyesinde kesilen Tecik'in parmakları, acil şartlarda gerçekleştirilen mikrocerrahi yöntemiyle yeniden yerlerine dikildi.

Menemen ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 2 ay önce evindeki parkelerin süpürgeliklerini değiştirmek isteyen 40 yaşındaki Ali Tecik, kesim yaptığı sırada parmaklarını spiral makinesine kaptırdı. Sol elindeki iki parmağı neredeyse tamamen kopma noktasına gelen Tecik, ilk olarak bir hastanenin acil servisine başvurdu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Özel Metropol Hastanesi'ne başvuran hastanın parmakları, El ve Mikrocerrahi Yandal Uzmanı Op. Dr. Mehmet Rauf Koç ve ekibi tarafından gerçekleştirilen replantasyon (kopan uzvun mikrocerrahi yöntemle dikilmesi) işlemiyle tekrar yerine dikildi.

Ameliyat sürecine dair açıklamalarda bulunan Özel Metropol Hastanesi'nde görevli El ve Mikrocerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Rauf Koç, "Hastamız yaklaşık 2 ay önce spiral yaralanması ile sol el 2'nci ve 3'üncü parmaklarını totale yakın olarak kesmişti. Damar, sinir ve kemik yapılarında tam bütünlük kaybı mevcuttu. Hastamızı mikrocerrahi yöntemi ile mikroskop eşliğinde ameliyat ettik. Birkaç hafta serviste yakın takip ederek parmaklarının dolaşımının devamlılığını sorun yaşamadan sağladık. Yaklaşık 2 ay sonrasında da kalıcı kemik tespitlerini yaptık. Hastamız şu an tedavi aşamasının son dönemlerine gelmiş olup genel durum olarak parmak yapıları sağlığına kavuşmuştur. Sadece ameliyatla süreç tamamlanmaz bunun yanında ameliyat sonrası dönem de çok kritiktir. Bu süreçte dolaşımdaki dalgalanmalar iyi bir tıbbi yaklaşımla takip edilmelidir. Böyle ağır yaralanmalarda iyileşme süreci 1 yılı bulabilmektedir. Replantasyon ameliyatlarında uzvun tekrar yerine dikilse dahi tutmama ihtimali vardır, bu sebeple baştan kazalara karşı önlem almak en önemli unsurdur" diye konuştu.

"Uzuv parçaları yarısı su yarısı buz olan torba içinde taşınmalı"

Benzer yaralanma durumlarında bir an önce acil servise başvurulması gerektiğinin altını çizen Koç, şunları kaydetti:

"Kopan yapının ıslak bir gazlı beze veya temiz bir beze sarılıp, bunun yarısı su yarısı buz olan bir torba içerisinde taşınması gerekmekte. Genelde parmak gibi yapılarda süremiz daha fazla. Fakat daha yüksek seviyelerde olan amputasyonlarda kas da eklendiği için dolaşım sıkıntısı süreyi kısaltmakta. Çünkü kas dokusunun hücresel yapısının bütünlüğünün korunması için gereken süre bazen 2 saate kadar inmektedir. O yüzden, böyle ağır bir yaralanma olduğunda bir an önce en yakın acil servise başvurup oradan gerekli uzmana yönlendirilmeleri gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"Parmaklarımı oynatabiliyorum"

Yaşadığı olayı anlatan Ali Tecik, "Laminat parke ve süpürgelik keserken spiral taş testeresiyle parmaklarımı kopardım. Parmaklarımı sadece küçücük bir et parçası tutuyordu. Bu şekilde acil servise başvurdum. Sonradan iki parmağım dikildi. Yaklaşık iki hafta hastanede yattım. Şu anda parmaklarımı biraz daha oynatabiliyorum" dedi.

İlk süreçte zor zamanlar geçirdiğini ve acılarının olduğunu anlatan Tecik, "Psikolojik açıdan da iyi değildim. Şimdi tedavi süreci ilerlediği ve parmaklarım iyileştiği için daha iyiyim. Parmaklarımı hissedebiliyorum. Uçlarında his var. Herhangi bir his kaybı sorunum şu anda yok ama eksiklikler var. İlk zamanki gibi olmayacak. İyileşmesini bekleyeceğim" şeklinde vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı