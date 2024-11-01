İzmir'de Yapay Zeka ve Sağlık Zirvesi Düzenlendi

Sağlıkta yapay zeka teknolojilerinin geldiği noktanın değerlendirilmesi amacıyla İzmir'de çok sayıda tıp öğrencisinin katılımıyla zirve düzenlendi.

Herkes İçin Sağlık Derneği ve Avrupa Tıp Öğrenciler Birliği (EMSA) Türkiye iş birliğinde İzmir Ticaret Odasında "Avrasya Sağlık 5.0 Zirvesi" organize edildi.

Kentteki tıp fakültelerinden çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katıldığı zirvede tıpta farklı dallarda yapay zeka teknoloji ve uygulamaları yürüten bilim insanı ve doktorlar sunum yaptı.

Dernek Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu, açılıştaki konuşmasında yapay zeka ile ilgili çalışması bulunan 20'den fazla doktor, akademisyen ve araştırmacının zirveye katıldığını, bu teknolojilerin erken teşhis, görüntüleme ve tedavi yöntemlerine ilişkin sunduğu faydalar ve tehditlerin ele alınacağını aktardı.