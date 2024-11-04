İzmir'de Organ Bağış Haftası Paneli Düzenlendi

İzmir'de Organ Bağış Haftası kapsamında panel düzenlendi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, organ naklinin önemini anlattı.

Üniversite olarak organ bağışı ve nakli konusunda duyarlılığı artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Yılmaz, "Toplumsal farkındalığı artırarak organ bağışı oranlarımızı yükseltmek hepimizin öncelikli hedeflerinden olmalıdır. Var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop ise ulusal organ bekleme listesinde 32 bin 823 hastanın bulunduğunu, bunların 4 bin 148'inin Ege Bölgesi'nde olduğunu söyledi.

DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sefa Kurt da Türkiye'nin canlı donörden organ bağışı konusunda dünyada üçüncü sırada yer aldığını, kadavra bağışların da ise geride olduğunu ifade etti.