İzmir'de Anestezi Palyatif Bakım Merkezi ve Kızılay Sosyal Butik Açıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik ve Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, anestezi hastalarına ve yakınlarına hizmet vermek üzere anestezi palyatif bakım merkezi ve Kızılay Sosyal Butik açıldı. İzmir Valisi, Türkiye'nin sağlık yatırımlarındaki ilerlemesini vurguladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik ve Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, "Kızılay Sosyal Butik" ile anestezi hastalarına ve yakınlarına daha iyi hizmet verebilmek için anestezi palyatif bakım merkezinin açılışı yapıldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, açılışta, Türkiye'nin sağlık yatırımları konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'de son 23 yılda çok önemli sağlık yatırımlarına imza atıldığını belirten Elban, "Sağlıkla ilgili yeni çalışmaları hayata geçiriyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Türk Kızılayı böyle güzel bir yardım marketi kurdu. Çok güzel bir model oldu. Diğer hastanemizde de örnek olacak." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise Türk Kızılayın her zaman vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Kızılay Sosyal Butik'in yanı sıra anestezi palyatif bakım merkezinin açılışının yapıldığını hatırlatan Çankırı, "Sağlıkta dönüşümü Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde çok ciddi yerlere getirdik. Donanımlı şehir hastanelerimiz, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesiyle vatandaşlarımıza çok hızlı bir şekilde sağlık hizmeti veriyoruz. Bu dönüşüm sadece bina yapmakla değil insanları merkeze koyarak yaptık." ifadelerini kullandı.

İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul da sağlık hizmetlerinin merkezinde her zaman insanın olduğunu hatırlattı.

Hastanelerde tedavi hizmetlerinin yanında şefkat ve dayanışma kültürünün de yaşatıldığını anlatan Kul, şunları kaydetti:

"Hastanemize başvuran ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını sağlayan butik, iyiliğin ve dayanışmanın somut bir örneğidir. Bugün açılışını yapacağımız 15 yataklı anestezi palyatif bakım servisimiz ileri derecede hastalıklarla mücadele eden hastalarımızın yaşam kalitesini arttırırken, hasta ve yakınlarını destek olmayı hedeflemektedir."

Başhekim Prof. Dr. Savaş Yakan da butiğin tedarik zincirinin Türk Kızılayı tarafından sağlanacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından bakım merkezinin açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Sağlık
