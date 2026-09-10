İzmir'de 16 günlük bebeğin kalbindeki delik, kasıktan girilerek yapılan ameliyatla kapatıldı

Manisa'da henüz 34 haftalıkken dünyaya geldiği için anne karnında kalp gelişimini tamamlayamayan ve kalbinde yaklaşık 4 milimetrelik delik olan bebek, İzmir'de 16 günlükken yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

İbrahim ve Özlem Demir çiftinin bebekleri, 17 Haziran'da 1 kilo 900 gram ağırlığında dünyaya geldi.

Mehmet Fatih ismi verilen bebek, doğumun ardından kilo alamaması ve sürekli ağlaması nedeniyle Manisa Şehir Hastanesine götürüldü.

Tetkiklerde bebeğin kalbinde yaklaşık 4 milimetre genişliğinde açıklık tespit edildi. Genel durumu kötüleşen bebek, deliğin kapatılması için İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü'ne sevk edildi.

Mehmet Fatih bebeğin kalbine, doktorları tarafından kasıktan girilerek yapılan operasyonla tıkaç cihazı yerleştirildi. Bebek, sağlığına kavuştu.

"Onların sihirli elleriyle çocuğumuz hayata tutundu"

Anne Özlem Demir, AA muhabirine, doktorların çocuğunun kalbinde delik olduğunu söylediklerinde çok üzüldüğünü söyledi.

Sürecin korkuyla geçtiğini anlatan anne Demir, "Bebeğimin bu yaşta anjiyo olması bizi çok etkiledi. Sürekli dua ediyorduk. İzmir Şehir Hastanesine geldik. Kaan hocamızla tanıştık. Bize güven verdi, biz de çocuğumuzu ona emanet ettik. Çocuğumuzun ameliyatı iyi geçti, kilo almaya başladı. Bir anne olarak çok mutluyum. Duygularımı anlatamam. O kadar çok üzülüyordum ki. Kaan hocamızdan ve diğer doktorlarımızdan Allah razı olsun. Onların sihirli elleriyle çocuğumuz hayata tutundu." ifadelerini kullandı.

Operasyonu yapan Doç. Dr. Kaan Yıldız ise bebeğin kalbinde 4 milimetrelik bir açıklığın bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Akciğer tansiyonu değeri yükselmeye başladığı için acil olarak müdahale etmeye karar verdik. Bu tür işlemler normalde açık ameliyatla, yatak başında yapılabiliyor. Ama biz de hastamızın durumu acil olduğu için anjiyo ile kasıktan girerek kapatmayı planladık. Ultrason eşliğinde kasıktaki damarına girdik. Oradan kalbindeki deliğe ulaştık. Delikten geçtikten sonra da uygun bir cihaz belirledik. Yerleştirdik, delik tamamen kapandı."

Operasyonda açık bölgeye özel bir tıkaç yerleştirdikleri bilgisini veren Yıldız, "Zor bir operasyon çünkü bebeklerde bu işlem özen ve dikkat gerektiriyor. Onların damarları çok küçük. Damarların içindeki hareketlerde dikkatli olmak gerekiyor. Yanlış bir işlemde kalbi delebilme ya da koyduğunuz cihazın düşebilme ihtimali var." diye konuştu.

Uzman doktor Engin Gerçeker de operasyonun ardından bebeğin 2 ay gibi kısa sürede 4 kilogramın üzerine çıktığını, bunun da yapılan işlemin başarılı olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: AA