İzmir Bölge Koordinasyon Merkezi 90 kadavra bağışıyla 400 hastaya umut oldu

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İzmir Bölge Koordinasyon Merkezinin sorumluluk alanındaki 7 ilde, bu yıl 1 Ocak-1 Kasım döneminde beyin ölümü gerçekleşen 90 kişinin organları, ailelerinin onayıyla bağışlanarak 400 hastanın yeniden hayata tutunmasına vesile oldu.

AA muhabirinin, Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 30 bin 675 hasta, organ nakli listesinde sağlığına kavuşmayı bekliyor.

Kovid-19 salgınında hem kadavradan yapılan organ bağışları hem de organını bağışlamak isteyen kişi sayısı azaldı.

Salgının sona ermesinin ardından yürütülen çalışmalar sayesinde İzmir Bölge Koordinasyon Merkezini kapsayan İzmir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Kütahya ve Uşak'ta kadavradan yapılan organ bağışlarında ve organını bağışlamak isteyen kişi sayısında artış gözlemlendi.

Merkezde, salgının başladığı 2020 yılında beyin ölümü gerçekleşen 214 kişiden 45'inin organları yakınlarının onayıyla bağışlandı.

Bölgede 2021 yılında kentlerdeki hastanelerde beyin ölümü gerçekleşen 194 kişiden 61'inin organları bağışlandı. 2024 yılında 77, 2025 yılında ise 85 kişinin organları ailelerin onayıyla hastalara umut oldu.

"Kadavradan organ bağışında İzmir ilk sırada"

Bu yılın 1 Ocak-1 Kasım döneminde ise yoğun bakımda tedavi gören ve beyin ölümü gerçekleşen 318 kişiden 90'ının organları bağışlandı.

Buna göre kadavradan organ bağışında İzmir Bölge Koordinasyon Merkezi, ülke genelindeki koordinasyon merkezleri arasında birinci sırada yer aldı. Bu süreçte Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi 63 bağışla ikinci, İstanbul Bölge Koordinasyon Merkezi 59 bağışla üçüncü, Ankara Bölge Koordinasyon Merkezi ise 45 kadavradan organ bağışıyla dördüncü sırada yer aldı.

İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, AA muhabirine, organ bağışının vatandaşlara doğru anlatılmasının önemli olduğunu söyledi.

İzmir Bölge Koordinasyon Merkezinin bu anlamda önemli çalışmalar yürüttüğünü aktaran Kul, şunları kaydetti:

"Merkezin sorumluluk alanında bu yıl 1 Ocak ile 1 Kasım arasında 318 beyin ölümü bildirimi yapılmış, bu bildirimler sonucunda 90 kadaverik organ donörü elde edilmiş. Bu da 400 kişiye hayat vermiştir. Kadaverik organ bağışı açısından İzmir Bölge Koordinasyon Merkezi, Türkiye genelindeki koordinasyon merkezleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Hayattayken organ bağışı beyanında bulunan ve kartlı bağış kaydı oluşturulan kişi sayısı, 2011 yılından beri ülkemizde 807 bin 24 kişidir. İzmir Bölge Koordinasyon Merkezimizde bu sayı 108 bin 407 olup yaklaşık yüzde 14'e tekabül etmektedir. Merkezimiz, kartlı bağış sayısı bakımından da Türkiye'deki bölge koordinasyon merkezleri arasında birinci sırada yer almaktadır."

"Hasta yakınlarına bilgilendirme konuşması yapıyoruz"

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Osman Savaş Karatepe de beyin ölümü tespiti yapılan hastanın yakınlarına organ bağışı konusunda bilgiler verildiğini söyledi.

Hasta yakınlarıyla görüşme yaparken ikna çalışması yapmadıklarını anlatan Karatepe, "Biz hasta yakınlarına bilgilendirme konuşması yapıyoruz. Hasta yakınlarına çekincelerini soruyoruz? Bazıları 'beyin ölümü gerçekleşti ama hastamızın kalbi atmaya devam ediyor' diyor. Ölümü kabullenmekte zorlanıyor. Biz beyin ölümünün tıbben ve hukuken bir ölüm olduğunu onlara anlatıyoruz ve kabullendiriyoruz. Dini nedenler ve vücut bütünlüğünün bozulması konusundaki çekinceleri konusunda böyle şeylerin olmadığı konusunda bilgilendirme yapıyoruz." dedi.

"Organ nakli bir ekip işi"

İzmir Medical Point Hastanesi'nde organ nakil koordinatörü olarak görev yapan hemşire Kadriye Güntalaz ise kendisini hasta yakınlarının yerine koyduğunu, bu şekilde onlarla iletişime geçtiğini söyledi.

Nakli bekleyen hastalara uygun organ bulunduğunda onlarla telefonda yaptığı görüşmeleri unutamadığını anlatan Güntalaz, "Karşıdan gelen yanıtlarda ben de en az onlar kadar heyecanlanıyorum. Çok heyecanlı bir bekleyiş. Hastaların yaşaması o organlara bağlı. Ağlayanlar, gülenler ve alkışlayanlar oluyor. Organ nakli bir ekip işi. Hastanın yoğun bakımda olduğu dönemde hasta yakınlarının sağlık çalışanlarıyla iletişimi önemli." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA