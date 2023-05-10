İYİ Parti Osmaniye Milletvekili Adayı Prof. Dr. Elif Loğoğlu, SMA hastası bebeği ziyaret etti

İYİ Parti Osmaniye Milletvekili Adayı Prof. Dr. Elif Loğoğlu, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan SMA Tip 1 hastası 23 aylık kızları Sevgi bebeği ziyaret etti. Loğoğlu, "Osmaniye 'de 3 tane, Türkiye'de yüzlerce SMA hastası bebeğimiz var biliyoruz. Yüzlerce aile çocuklarıyla beraber perişan durumdalar. Biz Millet İttifakı olarak inşallah iktidara geldiğimizde bu çocuklarımızın tedavilerini ücretsiz olarak karşılayacağız" dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

İyi Parti Osmaniye Milletvekili Adayı Prof. Dr. Elif Loğoğlu, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Sema ve Bilal Hopurcuoğlu çiftinin SMA Tip 1 hastası 23 aylık kızları Sevgi bebeği ziyaret etti. Loğoğlu, "Osmaniye 'de 3 tane, Türkiye'de yüzlerce SMA hastası bebeğimiz var biliyoruz. Yüzlerce aile çocuklarıyla beraber perişan durumdalar. Biz Millet İttifakı olarak inşallah iktidara geldiğimizde bu çocuklarımızın tedavilerini ücretsiz olarak karşılayacağız" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 5 aylıkken SMA Tip 1 hastalığı teşhis konulan Sevgi bebeği, İYİ Parti Osmaniye milletvekili adayı Prof. Dr. Elif Loğoğlu evinde ziyaret etti.

"ÜCRETSİZ KARŞILAYACAĞIZ"

Elif Loğoğlu şunları söyledi:

"Bugün Kadirli'mizde yaşayan SMA Tip 1 hastası Sevgi kızımızı ziyaret ettik. Osmaniye 'de 3 tane, Türkiye'de yüzlerce SMA hastası bebeğimiz var biliyoruz. Yüzlerce aile çocuklarıyla beraber perişan durumdalar. Biz Millet İttifakı olarak inşallah iktidara geldiğimizde bu çocuklarımızın tedavilerini ücretsiz olarak karşılayacağız çünkü yaklaşık 2 milyon dolarlık bir tedavi ücreti yurt dışında isteniyor bu ücretin aileler tarafından karşılanması kampanyayla toparlanması mümkün değil. Devletimiz sosyal devlet olma gereğini yerine getirmeli ve inşallah bizim iktidarımızda bu ücretler tamamen devlet tarafından karşılanmalıdır ki Millet İttifakı'nın inşallah seçim sonrasında göreve geldiğinde ilk icraatı bunlardan birisidir."

"EVLADIMIZ GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE ERİYOR"

Anne Sema Hopurcuoğlu ise şunları söyledi:

"Bebeğim 23 aydır SMA Tip 1 ilerleyen kas hastalığı ile mücadele ediyor. Yaklaşık 2 milyon dolar bir parayı biz toplayamıyoruz. Kampanyamız şu an yüzde 8, gerçekten hani evladımız gözümüzün önünde eriyor hiçbir şey yapamıyoruz. Bunu bir şekilde hani birilerinin gerçekten el atması gerekiyor. Lütfen ne olursunuz desteklerinizi esirgemeyin. Allah rızası için yardım edin. Bebeklerimiz gerçekten hani kaç milyon insanlar bu şekilde bebekleriyle evlatları gözünün önünde eriyip yok olup gidiyorlar. Lütfen ne olursunuz desteklerinizi esirgemeyin."