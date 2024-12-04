İstanbul'un En İyi 10 Saç Ekim Merkezi ve Fiyatları

Türkiye tıp alanında her zaman başarılı olmuştur. Dr. Evren Gökeşme, 2022 yılı Ocak ayında Avrupa'nın en başarılı saç ekim doktoru ödülünü alarak Türkiye'nin sağlık alanında başarılı çizgisini pekiştirdi.

İstanbul, saç ekimi alanında dünyanın en iyi şehirlerinden biri olarak kabul edilir ve en iyi saç ekimi merkezleri ve fiyatları burada listelenir. Türkiye, uygun fiyatlar, kaliteli hizmetler ve uzman doktorları ile saç ekimi alanında giderek daha iyi hale geliyor. Saç ekimi yaptırmayı düşünenler için İstanbul'da en uygun fiyatlara sahip en iyi on saç ekim merkezini listeledik.

1. Gehair Clinic - Dr. Evren Gökeşme

Gehair Clinic, Dr. Evren Gökeşme yönetiminde İstanbul'da saç ekimi denince akla gelen ilk merkezlerden biri. Dr. Gökeşme, FUE ve DHI tekniklerinde uzmandır ve doğal sonuçlar ve hasta memnuniyeti yüksektir. Klinik, modern ekipmanları ve kişiye özel tedavi planları ile dikkat çekiyor.

• Fiyat Aralığı: 35.000 TL ile 50.000 TL arasında

Whatsapp :+90 530 091 45 88

2. Smile Hair Merkezi

Smile Hair Clinic, FUE ve DHI saç ekim teknikleri ile İstanbul'un en tanınmış saç ekim merkezlerinden biri. Klinik, uzman doktor kadrosu ve kişiye özel yaklaşımı sayesinde doğal ve uzun vadeli sonuçlar sağlar. Saç ekimi sonrası destek hizmetleri ile öne çıkan klinik, uluslararası hasta memnuniyeti açısından oldukça yüksek puanlar alıyor.

• Fiyat Aralığı: 31.900 TL 'den 113.500'e kadar

3. Dr. Yetkin Bayer Hastanesi

Dr. Yetkin Bayer Clinic, saç ekimi alanında uzun süredir profesyonel bir ekiple hizmet veriyor. Klinik, FUE ve DHI tekniklerini kullanarak doğal saç ekimi elde etmek istiyor. Klinikte yüksek başarı oranı, Dr. Yetkin Bayer'in kişiye özel yaklaşımı ve tedavi planlarının bir sonucudur.

• Fiyat Aralığı: 1.500'den 3.200 Euro'ya kadar

4. Asmed Saç Transplantasyon Merkezi

Dr. Koray Erdoğan'ın yönettiği Asmed Kliniği, yüksek teknoloji cihazları ve gelişmiş saç ekim teknikleri ile ünlüdür. Asmed Clinic, doğal saç çizgisi ve yoğun saç ekimi sonuçları için dünya çapında ünlüdür. Hastalar, özellikle Avrupa ve Amerika'dan gelenler, kliniği tercih ediyor.

• Fiyat Aralığı: 2.500'den 5.000'e kadar

5. Acıbadem Saç Ekim Merkezi

Türkiye'nin en prestijli hastanelerinden biri olan Acıbadem Hastanesi ayrıca saç ekimi alanında uzmandır. FUE ve DHI yöntemleri, hastane bünyesindeki deneyimli doktorlar tarafından başarılı bir şekilde saç ekimi operasyonları gerçekleştirilir. Uluslararası sağlık turizmi kapsamında birçok yabancı hasta hastaneyi ziyaret ediyor.

• Fiyat Aralığı: 2.000'den 4.500 Euro'ya kadar

6. Dr. Serkan Aygın Tıp Merkezi

İstanbul'un en iyi saç ekim merkezlerinden biri olan Dr. Serkan Aygın Clinic, uzun yıllara dayanan deneyimi ile öne çıkıyor. Klinik, FUE ve DHI tekniklerinde uzmandır ve doğal saç ekimi sonuçları sağlar. Dr. Aygın, başarılı operasyonları ve hasta odaklı yaklaşımı ile tanınır.

• Fiyat Aralığı: 1.800'den 4.000 Euro'ya kadar

7 . Esteworld Saç Ekim Merkezi

Esteworld, saç ekimi ve estetik cerrahi alanında Türkiye'deki lider bir merkezdir. Merkez, yüksek teknolojili cihazlar ve uzman personelin yardımıyla doğal ve yoğun saç ekimi sonuçları sunar. Yabancı hastalar için sunduğu geniş sağlık turizmi hizmetleriyle Esteworld öne çıkıyor.

• Fiyat Aralığı: 2.000'den 4.000'e kadar

8. Clinicana Saç Transplantasyonu Merkezi

Clinicana, Taksim'de bulunan ve saç ekimi alanında uluslararası standartlarda hizmet veren bir kliniktir. Clinicana, özellikle Avrupa ve Orta Doğu'dan gelen hastalar arasında popülerdir çünkü doğal sonuçlar ve kapsamlı saç ekimi sonrası bakım hizmetleri sunar.

• Fiyat Aralığı: 1.700'den 3.500'e kadar

9. Vera Clinic

Vera Clinic, İstanbul'da saç ekimi alanında uzmanlaşmış başka bir önemli merkezdir. Klinik, doğal saç çizgisi ve yoğunluk, kişiye özel tedavi planları, modern ekipmanlar ve yüksek hijyen standartları ile öne çıkıyor.

• Fiyat Aralığı: 1.800 Euro'dan 3.800 Euro'ya kadar

10: Hair of Istanbul

Hair of Istanbul, saç ekiminde yenilikçi teknikleri ile dikkat çekiyor. FUE ve DHI teknikleri kullanılarak doğal görünümlü sonuçlar elde etmeyi amaçlayan klinik, özellikle saç ekimi sonrası destek ve takip hizmetleri ile tanınıyor.

• Fiyat Aralığı: 2.000'den 4.500 Euro'ya kadar