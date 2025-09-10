İstanbul'da Doğumsal Kalp Sorunu Olan Hasta Küçük Kesiyle Ameliyat Edildi

İstanbul'da göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayetleriyle gittiği hastanede doğumsal kalp deliği bulunduğu ve damarlarının ters olduğu tespit edilen Rıdvan Yaman, göğüs kafesi açılmadan küçük kesi (minimal invaziv) yöntemiyle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kentte yaşayan 34 yaşındaki Rıdvan Yaman, şiddetli göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayetleriyle 2 ay önce Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine başvurdu.

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde tetkikleri yapılan Yaman'da doğumsal kalp deliği bulunduğu ve damarlarının ters olduğu belirlendi.

Yaman, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mehmed Yanartaş, Op. Dr. Osman Fehmi Beyazal ve ekibi tarafından ameliyat edildi.

Yaklaşık 5 santimetrelik kesiyle gerçekleştirilen ve 5 saat süren ameliyatta, Yaman'ın göğüs kafesi açılmadan kalp deliği onarıldı, kalbe ters gelen damarları da düzeltildi.

Yaman, küçük kesiyle yapılan operasyon sayesinde ameliyatın ikinci gününde yoğun bakımdan çıkarılarak servise alındı.

"Bu ameliyatlarda bazı özel ekipmanlar kullanmak durumundayız"

Prof. Dr. Mehmed Yanartaş, AA muhabirine, hastanın yaklaşık 2 ay önce nefes darlığı gibi farklı şikayetlerle kendilerine geldiğini söyledi.

Hastanın daha önce kardiyoloji kliniğine başvurduğunu belirten Yanartaş, "Orada yapılan tetkiklerinde kalpte doğuştan kalp deliği ve kalbe dönen damarların ters bağlanması nedeniyle kalbinde de deliğin varlığı ve nefes darlığının olduğu fark edilmiş. Bunun üzerine bunların düzeltilmesi için tarafımıza başvurdu." dedi.

Prof. Dr. Yanartaş, Yaman'ı hastaneye yatırarak detaylı incelemeler yapıldığını vurgulayarak, "Tetkiklerini yaptık, tomografileri, ekoları zaten yapılmıştı. Sonrasında ameliyata aldık. Ameliyatta küçük kesiyle meme altından kalpteki hem deliği düzelttik, kalbin kendi zarından yaptığımız bir yamayla hem de ters dönen damarları doğru yere yönlendirdik ve kalbi onardık. Bu şekilde bir ameliyat sürecimiz oldu." diye konuştu.

Ameliyat öncesinde hastanın nefes darlığı şikayetleri olduğunu hatırlatan Yanartaş, şöyle devam etti:

"Ameliyat 5 saat kadar sürdü. Bu ameliyatlarda bazı özel ekipmanlar kullanmak durumundayız. Farklı yerlerden, hem kasıktan hem boyundan vücut damarlarına müdahale edilmesi gerekiyor, kalbi görelim diye. Tabii küçük yerden özel görüntüleme metotları da kullanıyoruz. O yüzden ameliyat süreci normalde 2,5-3 saatken bunda 5 saat kadar sürdü. Bu süreci artık tamamlamış olduk."

"Açık ameliyat yaptığımız hastalara göre daha erken taburcu oldu"

Op. Dr. Osman Fehmi Beyazal ise küçük kesiyle yapılan operasyonların klinikte artık sıklıkla tercih edildiğini kaydetti.

Hastanın genç olması ve kendisinin de bu yöntemi istemesinden dolayı küçük kesi tedavi yöntemini uyguladıklarını aktaran Beyazal, "Hastanın da isteğiyle bu ameliyatı bu şekilde yapmaya karar verdik ve vakitlice taburculuğunu yaptık, sıkıntı çıkmadı. Kontrollerine devam ediyoruz. Bu ameliyat sonrası dördüncü kontrolü olmuş oldu. Bundan sonraki kontrollerinde zaten uzun bir süre bizimle beraber olmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Beyazal, hastanın şimdilik bir sıkıntısı olmadığını belirterek, "Hastanın şikayetleri zaten geçti. Ameliyat öncesi olan şikayetleri azalmış oldu, tamamen geçti. Yaraları iyileşti, ameliyatta bir sıkıntı çıkmadı. Normal açık ameliyat yaptığımız hastalara göre daha erken taburcu oldu, daha erken solunum cihazından ayrıldı, yaraları daha erken iyileşti." diye konuştu.

Bu hastaların küçük kesi ameliyatı yapılabilmesi için ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Beyazal, "Her hastaya uygun demek doğru olmaz. Bu hastaların ameliyat öncesi çok ayrıntılı şekilde tetkik edilmesi, muayene edilmesi, bakılması ve hasta seçiminin dikkatli yapılması gerekiyor." dedi.

"Şikayetlerim geçti, göğüs ağrım, çarpıntım kalmadı"

Ameliyatı başarıyla gerçekleştirilen Rıdvan Yaman ise baş dönmesi, göğüs ağrısı, baş ağrısı ve en çok da çarpıntı şikayetiyle hastaneye gittiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"İlk önce dahiliyeye başvurdum, sonra kardiyolojiye yönlendirildim. Kardiyolojide ritim bozukluğu için küçük bir işlem önerdiler ama tetkiklerde kalpte delik ve damar sorunu çıkınca kalp damar cerrahisine gönderildim. Burada yapılan tetkikler sonrası ameliyatım oldu."

Yaman, ameliyat sonrası kontrollerinin sürdüğünü dile getirerek, "Şikayetlerim geçti, göğüs ağrım, çarpıntım kalmadı. Sadece ara sıra nefes darlığı oluyor ama birkaç saat sürüyor, sonra geçiyor. Normal hayatıma dönebildim." bilgisini paylaştı.