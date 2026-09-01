Haberler

3 yaşındaki Alparslan biyonik kulakla duymaya başladı

3 yaşındaki Alparslan biyonik kulakla duymaya başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da doğuştan işitme kaybı yüzde 95'e ulaşan 3 yaşındaki Alparslan Doncu, Sağlık Bakanlığı'nın ücretsiz biyonik kulak ameliyatı sayesinde sesleri duymaya başladı. Terapilerle seslerin yönünü ayırt eden çocuk, ailesine umut oldu.

Adana'da doğuştan gelen işitme kaybı zamanla yüzde 95 seviyesine ulaşan 3 yaşındaki Alparslan Doncu, geçirdiği biyonik kulak ameliyatı sayesinde sesleri artık daha rahat duyuyor.

Neslihan ve Mustafa Doncu çiftinin oğlu Alparslan'ın doğuştan itibaren sesleri az duyduğu belirlendi.

Çocuklarının zamanla seslere hiç tepki vermediğini fark eden çift, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Kulak burun boğaz uzmanı Prof. Dr. Talih Özdaş tarafından muayene edilen çocuğun işitme kaybının yüzde 95'e ulaştığı tespit edildi.

Sağlık Bakanlığınca ücretsiz uygulanan tedavi kapsamında sağ kulağına biyonik kulak takılan Alparslan, ameliyatın ardından sesleri daha iyi duymaya başladı.

Dil ve konuşma terapileriyle desteklenen Alparslan'ın seslerin kimden geldiğini ve yönünü ayırt eder hale gelmesi, ailesinin yüzünü güldürdü.

"Eğitim alarak konuşulanlara anlam vermeye devam edecek"

Prof. Dr. Özdaş, AA muhabirine, bebeklerde işitme kaybının erken teşhis edilmesinin tedavinin başarısında önem taşıdığını söyledi.

Ameliyatın başarılı geçtiğini dile getiren Özdaş, "Yaranın iyileşme sürecini bekledik. O süreçte de herhangi bir sıkıntı olmadı. Şu anda duyuyor ama anlamıyor. Hep karıştırılan konu bu zaten. Sesi duyacak ama anlaması için bundan sonraki süreçte eğitim alarak bu konuşulanlara anlam vermeye devam edecek." dedi.

Anne Neslihan Doncu da biyonik kulak tedavisiyle yaşamlarının değiştiğini ifade ederek, "Alparslan, biyonik kulak takıldıktan sonra yön tayin etmeye ve sesleri ayırt etmeye başladı. Bunlar çok farklı duygular." diye konuştu.

Baba Mustafa Doncu ise ameliyatı dil ve konuşma terapileriyle desteklediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Çocuğumuz seslerimizi karıştırıyor, seslendiğimiz zaman hangi odada olduğumuzu bilemiyordu. Aynı evin içindeyiz ama seslendiğimizde nerede olduğumuzu bulamadığı zaman ister istemez bizi üzüyordu. Şimdi gelip bizi bulabiliyor, nerede olduğumuzu anlıyor. Alparslan hayata 3-0 geriden başladı ve şu anda 4-3 öne geçti diyebilirim."

Kaynak: AA
Resmen açıklandı! Fenerbahçe'de Talisca dahil dört isim ile daha yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isim gidiyor

Trump'tan İran'a gözdağı! Sert karşılık tehdidini vurgulayan raporu paylaştı

Aklından ne geçiyor? Yaptığı paylaşım dünyayı tedirgin edecek cinsten
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi

Trafikte bir devir kapandı! Bugün sessiz sedasız devreye girdi
ŞİÖ Zirvesi başladı! Liderler aile fotoğrafı çektirdi, gözler Erdoğan'ın kritik görüşmesinde

Zirve başladı! Gözler Erdoğan'ın kritik görüşmesinde
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki öğrencisini istismar etti, annesini dinlerken gözyaşlarına boğuldu

Timsah gözyaşları! 14 yaşındaki öğrencisine yaptığı mide bulandırdı
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz

Vatandaşın şikayetleri sonuç verdi! Adalet Bakanı yeni dönemi başlattı
İmzalar atıldı, Türk uzay aracı Ay'a gidiyor! Bakan Kacır milat olacak tarihi duyurdu

İmzalar atıldı, Türk uzay aracı Ay'a gidiyor! Tarih verildi
Bu adam bu sporu yapıyor! Takla atarak yine asist yaptı

Başkalarının normal yapamadığını bu şekilde yapıyor
Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan yeşil evin sırrı çözüldü

Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan evin sırrı çözüldü
Çiftçileri ilgilendiren gelişme! e-Devlet'te bugün başladı

Bugün resmen başladı! Haberi duyan soluğu e-Devlet'te alıyor
ABB'den Melih Gökçek hakkında suç duyurusu! 27 gün sonra açıklandı

Tartışmaların odağındaki Gökçek'e soğuk duş! 27 gün sonra ortaya çıktı