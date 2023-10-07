Irak'tan İstanbul'a getirilen yangın yaralıları tedavi altına alındı

Irak'ın Musul şehrindeki bir düğünde yaşanan yangın faciasında yaralanan 3 kişi daha askeri uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Yaralılar, Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Irak Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Saleh Dhumad Munshid, yaralıları karşıladı ve daha önce getirilen yaralılar hakkında bilgi aldı.

Irak'ın Musul şehrindeki bir düğünde yaşanan yangın faciasında yaralanan 3 kişi daha askeri uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Havalimanından ambulansla Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastaneye sevk edilen yaralıları, Irak Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Saleh Dhumad Munshid karşıladı. Munshid burada daha önceden sevk edilen yaralılar hakkında da bilgi aldı.

Irak'ın Musul kentinde 26 Eylül'de bir düğün salonunda çıkan ve 114 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangında yaralanan bazı Iraklılar, askeri uçak ile İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir özel hastaneye getirilmişti. Yangında yaralanan 82 kişiden 20'si sevk edildikleri hastanede tedavi görmeye devam ederken 4 kişi burada hayatını kaybetmişti. Irak'ta tedavilerine devam edilen 3 yaralı daha akşam saatlerinde İstanbul'a sevk edildi.

Askeri uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen yaralılar, ambulansla Gaziosmanpaşa'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıları Irak Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Saleh Dhumad Munshid karşıladı. Munshid daha önce getirilen ve tedavisi devam yaralıları da ziyaret ederek hastane yetkililerinden sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Irak Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Saleh Dhumad Munshid basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Irak başbakanının talimatıyla Türkiye'ye toplam 23 hasta sevk edildi. Bu 23 hastadan maalesef 4 tanesini kaybettik. Şu an hastanede yatmakta olan toplam 19 hastamız var. 19 hastadan 11 tanesi serviste, sekiz tanesi ise yoğun bakımda yatmaktadır. 8 hastanın 3 tanesinin durumu kritik. Hastane, hastalarımızın bütün bakımlarını ve ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Hastaneye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bundan sonra hasta gelip gelmeyeceğinin kararı oradaki sağlık ekiplerinin değerlendirmelerine bağlı. Oradaki yaralıların durumu hakkında bize bilgi gelecek, ona göre hastaların buraya sevk edilip edilmeyeceğinin kararını alacağız. Bizim ziyaretimizin amacı, hastaların son durumlarını takip etmek. Hastalarımızın aldığı hizmeti kontrol etmek. Hakikaten de hastanenin verdiği hizmetler çok kaliteli. Hastanenin sunduğu bütün hizmetler uluslararası kriterlere uygun bir biçimde. İçimiz hastaneye karşı çok rahat. Umarız en kısa zamanda yaralılar sağlığına kavuşup ülkelerine dönerler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL