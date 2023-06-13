- İnegöl Hayvan Pazarı'nda şap karantinası.. Giriş-çıkışlar yasaklandı

BURSA - Bursa İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarı, büyükbaş kurbanlıklarda görülen şap hastalığı nedeniyle hayvan giriş-çıkışlarına kapatıldı.

İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma çerçevesinde karantina süresinin kurban bayramına 1 hafta kala sona ereceği öğrenildi.

İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 1200 adet büyükbaşın 6'sında şap hastalığı tespit edildi. Ekipler, 6 hayvanı pazardan çıkarıp karantina altına aldı. 2 gün sonra bazı hayvanlarda da şap hastalığı görülünce çalışma genişletildi. Tüm hayvanlar ekiplerce aşılanırken, pazarda da ilaçlama ve dezenfektasyon işlemi yapıldı.

Karantina

Çalışmalar çerçevesinde pazara kurbanlık giriş-çıkışları yasaklandı. Kurbanlık almak için gelen vatandaşlar ise ayaklarına galoş takılarak pazara alınıyor.