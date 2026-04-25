İmmünoterapiler de kanser tedavisinde kolaylık sağlıyor

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, immünoterapilerin kanser tedavisinde saç dökülmesi, bulantı ve yorgunluk gibi etkilerinin çok az olduğunu belirterek, "Yaşam kalitesinin yanında yaşam süresinde uzama, hatta tedavide mutlak başarıyı yakalama şansına sahip." dedi.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi", Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde başladı.

Yaklaşık 1500 katılımcının yer aldığı kongrede, 60 bilimsel oturumda, 11'i yurt dışından olmak üzere toplam 355 oturum başkanı ve konuşmacı yer aldı.

8 uydu sempozyumu düzenlenen kongre kapsamında 8 oturumda 91 sözel bildiri, 107 poster bildiri sunuldu.

Prof. Dr. Karadurmuş, Derneğin Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Karabulut, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur ve Prof. Dr. Gökşen İnanç İmamoğlu, basın toplantısı düzenledi.

Kongre Başkanı Karadurmuş, ufuk ve çığır açacak önemli bir bilimsel kongreyi gerçekleştirdiklerini belirterek, kanser tedavisi alanındaki gelişmelerin önemini anlattı.

İmmünoterapinin yeni tedavi olanaklarından biri olduğuna dikkati çeken Karadurmuş, "İmmünoterapiler aslında akıllı serumlar. Aynı kemoterapi gibi serum şeklinde veriliyor. Vücudumuzun jandarmaları dediğimiz savaşan lenfositlerinin uyuduğunu kabul ediyoruz kanserde. Yeterince yanıt veremediğini. İşte bu uyuyan lenfositleri uyandıran, 'düşmana yeniden savaş aç ve vücudu kurtar' denilen tedaviler." diye konuştu.

Karadurmuş, SGK'nın beş farklı immünoterapi ajanını, 25 kanser türünde geri ödeme sistemine aldığını vurguladı.

Akciğer, meme, böbrek, cilt, kalın bağırsak, mide ve yemek borusu başta olmak üzere farklı kanser türlerinde ödeme aldığını vurgulayan Karadurmuş, şunları kaydetti:

"İmmünoterapilerdeki en büyük konfor, tedavi süreleri yaklaşık 45-50 dakika, hastalarımızın korkulu rüyası vardır saç dökülmesi. Saç dökülmesi yapmıyor, bulantı ve yorgunluk gibi etkileri son derece nadir, yüzde 10 civarında. Bu yaşam kalitesinin yanında yaşam süresinde uzama, hatta tedavide mutlak başarıyı yakalama şansına sahip. Ama şunu unutmayalım ki kanserler uyumuyor, dirençler geliştiriyor. Dolayısıyla immünoterapi çok iyi ama net bir çözüm mü? Hala henüz değil. Yani kanser mücadelesinde başarılıyız ama yeni tedavi ajanlığına da ihtiyacımız var."

Kanser tedavisinde yapay zeka

Derneğin Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Karabulut ise kanser hastaları için yol haritası çizip, birlikte yol aldıklarını dile getirerek, yapay zekanın fikir verdiğini, tanı ve tedavide kolaylık sağlayabildiğini ancak hastanın hikayesinin sonuç kısmını veremeyeceğini söyledi.

Derneğin Yönetim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Şendur da kanser alanında son yıllardaki gelişmelerin baş döndürücü olduğunu ifade etti.

Özellikle hedefli tedavilerle başlayan kemoterapiden sonraki başarının immünoterapilerle taçlandığını anlatan Şendur, "Son zamanlarda yapılan çalışmalar gösterdi ki kanserde beş yıllık yaşam net olarak ikiye katlandı. Özellikle son otuz yıla göre baktığınızda hem dünyada hem ülkemizde gerçekten de farkındalık oluştu." diye konuştu.

Şendur, yenilikçi ve kişiye özel tedaviler sayesinde hastaların daha uzun yaşadığına dikkati çekerek, doğru ellerde doğru tedaviyle bunun başarıldığını bildirdi.

Kovid-19 dönemindeki mRNA aşılarının kanser tedavisinde motivasyon yarattığına işaret eden Şendur, mRNA aşılarının gerek tek başına gerekse immünoterapilerle beraber kombine kullanıldığında ilk çalışma sonuçlarının pozitif olduğunu belirtti.

Prof. Dr. İmamoğlu ise kanserin üçte birinin önlenebileceğini, obezitenin sigara kadar kanser riskini artırdığını dile getirerek, bunun için yaşam tarzı değişiklinin önemli olduğunu söyledi.